زمان افتتاح آزادراه تهران - پردیس خرداد سال آینده است

علی اصغر مظفری فرد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با شروع فصل سرما، سرعت فعالیتهای راهسازی کاهش می یابد اما در برنامه ریزی زمان افتتاح آزادراه تهران-پردیس تغییری به وجود نیامده است واین آزاد راه در خرداد ماه سال آینده به بهره برداری می رسد.

مدیرعامل شرکت آزادراه تهران- پردیس افزود: میزان پیشرفت فیزیکی این پروژه بیش از 80 درصد است و پیش بینی می شود یک باند آن در بهمن ماه سال جاری زیرعبور قرار گیرد.

وی ادامه داد: حفاری تونلها عمده ترین بخش باقی مانده این پروژه محسوب می شود و به دلیل مشکلات موجود در حفاری تونل های این آزادراه عملیات اجرایی این طرح کند شده است..

وی اظهارداشت: تاکنون 11 کیلومتر از آزادراه و 5 کیلومتر جاده فرعی آزادراه تهران-پردیس آسفالت شده است که با حذف حجم 5 کیلومتری تونل این آزادراه و همچنین پلهای آن، حدود 2 تا 3 کیلومتر از آسفالت آن باقی می ماند که احتمالا در سال آینده انجام خواهد شد.