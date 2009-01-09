  1. اقتصاد
زمان افتتاح آزادراه تهران - پردیس خرداد سال آینده است

مدیر عامل شرکت آزادراه تهران- پردیس گفت: هر چند روند ساخت آزادراه تهران- پردیس به دلیل سرما کند شده اما تا خرداد ماه سال آینده هر دو باند آن افتتاح می شود.

علی اصغر مظفری فرد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با شروع فصل سرما، سرعت فعالیتهای راهسازی کاهش می یابد اما در برنامه ریزی زمان افتتاح آزادراه تهران-پردیس تغییری به وجود نیامده است واین آزاد راه در خرداد ماه سال آینده به بهره برداری می رسد. 

مدیرعامل شرکت آزادراه تهران- پردیس افزود: میزان پیشرفت فیزیکی این پروژه بیش از 80 درصد است و پیش بینی می شود یک باند آن در بهمن ماه سال جاری زیرعبور قرار گیرد.

وی ادامه داد:  حفاری تونلها عمده ترین بخش باقی مانده این پروژه محسوب می شود و به دلیل مشکلات موجود در حفاری تونل های این آزادراه عملیات اجرایی این طرح کند شده است..

وی اظهارداشت: تاکنون 11 کیلومتر از آزادراه و 5 کیلومتر جاده فرعی آزادراه تهران-پردیس آسفالت شده است که با حذف حجم 5 کیلومتری تونل این آزادراه و همچنین پلهای آن، حدود 2 تا 3 کیلومتر از آسفالت آن باقی می ماند که احتمالا در سال آینده انجام خواهد شد.

 

