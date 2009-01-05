افتتاح سفارت جدید آمریکا در بغداد/ واگذاری مسئولیت شوراهای بیداری دیاله به عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اصوات العراق، سفارت جدید آمریکا در منطقه الخضرا بغداد با حضور شماری از مقام های عراقی و آمریکایی افتتاح شد.

"رایان کروکر" سفیر آمریکا در بغداد در این مراسم اظهار داشت: سال 2009 سال مهمی برای عراق خواهد بود. وی با بیان اینکه عراق سه ماه گذشته شاهد پیشرفت بوده است، گفت: آمریکا باید برای پیشرفت عراق متعهد باقی بماند.

لازم به ذکر است مسئولیت امنیتی منطقه الخضرا روز پنجشنبه 12 دی به نیروهای عراقی واگذار شد.

در منطقه الخضرا که تحت تدابیر امنیتی شدیدی اداره می شود؛ علاوه بر سفارتخانه آمریکا سفارتخانه انگلیس، ساختمانهای دولت و پارلمان عراق و برخی نهادهای این کشور از جمله کمیساریای عالی انتخابات و برخی وزارتخانه ها و همچنین کاخ ریاست جمهوری قرار دارد.

خبر دیگر اینکه نیروهای چندملیتی امروز مسئولیت شوراهای بیداری در استان دیاله را طی مراسمی به مسئولان عراقی واگذار کردند.

ارتش آمریکا در بیانیه ای در این رابطه اعلام کرد: دولت عراق به طور رسمی برنامه های شوراهای بیداری در استان دیاله که تعداد آنها بالغ بر 9 هزار نفر است را دریافت کرد.

این مسئولیت در جریان امضای توافقنامه ای میان رعد جواد التمیمی استاندار دیاله و افسران عراقی با افسران آمریکایی واگذار شد.