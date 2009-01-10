حمله به غزه برای تحقیر مقاومت اسلامی/ ایران تنها قدرت مستقل جهان اسلام

"خان ظفر" تحلیلگر روزنامه جنگ پاکستان در گفتگو با خبرنگار بین الملل خبرگزاری مهر، درباره وقایع غزه گفت: جهان اسلام در موضوع غزه بسیار ضعیف عمل کرده و ما شاهد هیچ اقدام برجسته ای از سوی سازمان کنفرانس اسلامی یا دیگر نهادهای جهان اسلام نیستیم.

وی درادامه اقدام رژیم صهیونیستی درحمله به غزه را تلاش این رژیم برای تحقیر مقاومت اسلامی درسرزمینهای اشغالی دانسته و گفت: با سکوت سران بعضی کشورهای اسلامی و کشورهای غربی درمقابل تجاوزات رژیم صهیونیستی، اسرائیل جرات یافته است فلسطینی ها را مورد تحقیر قرار دهد.

این تحلیلگر پاکستانی همچنین خواستار اقدام نهادهای بین المللی برای گذراندن قطعنامه ای در محکومیت اقدام تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی شده و از کشورهای مسلمان نیز خواست تا زمانی که یک آتش بس رسمی برقرار نشده است از حماس به هر شکل ممکن کمک کنند. وی خواستار حمایت لجستیک مالی و سیاسی کشورهای مسلمان از مقاومت اسلامی فلسطین شد.

خان ظفر، خبرنگار دیپلماتیک روزنامه جنگ پاکستان

خان ظفر در پاسخ به سئوالی درباره سکوت بعضی کشورهای عربی و مسلمان درباره جنایات صهیونیست ها در غزه نیز گفت: این کشورها از ترس آمریکا و بخاطر حفظ روابط خوب با این کشور راه سکوت و همراهی با اسرائیلی ها را در پیش گرفته اند.

وی با تقدیر از تلاش های سیاسی و دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در کمک به مردم غزه گفت: تنها کشوری که در موضوع فلسطین در جهان اسلام مستقل از قدرت ها عمل می کند، ایران است.

خبرنگار دیپلماتیک روزنامه جنگ پاکستان همچنین به تظاهراتهای گسترده انجام شده درجهان اسلام در دفاع از مظلومیت مردم غزه اشاره کرده و ابراز داشت : سران کشورهای اسلامی به خواست ملت های خود توجه کنند و از مظلوم دفاع نمایند.

وی از دولت پاکستان نیز خواست پیش از پیش از مردم فلسطین در مقابل تجاوزات صهیونیست ها حمایت کند.

این تحلیلگر پاکستانی همچنین درباره عدم ورود جدی سازمان ملل و بویژه شورای حقوق بشر این سازمان به موضوع جنایات جنگی انجام شده در غزه اظهار داشت: سازمان ملل ابزار دست ایالات متحده شده است و ملت ها و دولت های مسلمان، انتظاری از سازمان مللی ها نداشته باشند.

وی جهان اسلام را به وحدت دعوت کرده و افزود: جهان اسلام انتظاری از غرب نداشته و قدرتمندانه از فلسطین حمایت می کند.