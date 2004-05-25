قسمت دوم فيلم هل بوي ساخته مي شود

" ران پرلمن " درنمايي ازفيلم " هل بوي"

به گزارش خبرگزاري " مهر" به نقل ازسايتهاي اينترنتي ليويد لوين ، تهيه كننده اين اثردرمورد احتمال ساخت قسمت دوم فيلم هل بوي گفت :" افسانه هل بوي داراي ريشه عميق است ازهمين رومي توان گفت كه احتمال ساخت نه تنها قسمت دوم بلكه قسمتهاي سوم وچهارم نيزوجود دارد."

وي درادامه صحبتهايش افزود :" ما نسخه نخست اين فيلم را با بودجه اندك 65 ميليون دلارجلودوربين برديم وتمامي تلاشمان را به كارمي گيريم كه نسخه دوم نيزبا بودجه كم ساخته شود."

" هل بوي" شرح حال پسرشيطان است كه دردوران كودكي ازخانه رانده وازسوي يك خانواده امريكايي به فرزندي پذيرفته مي شود.

"ران پرلمن"، " ديويد هايد پيرس " و" داگ جونز" ازجمله هنرپيشگاني هستند كه دراين اثريك ساعت و52 دقيقه اي به ايفاي نقش پرداختند.

قسمت نخست فيلم " هل بوي " دراولين هفته اكران با فروش23 ميليون و500 هزاردلارمواجه شد.