۵ خرداد ۱۳۸۳، ۹:۳۴

قسمت دوم فيلم هل بوي ساخته مي شود

تهيه كننده فيلم پرفروش " هل بوي " ازساخت قسمت دوم اين اثرخبرداد.

" ران پرلمن " درنمايي ازفيلم " هل بوي"

به گزارش خبرگزاري " مهر" به نقل ازسايتهاي اينترنتي ليويد لوين ، تهيه كننده اين اثردرمورد احتمال ساخت قسمت دوم فيلم هل بوي گفت :" افسانه هل بوي داراي ريشه عميق است ازهمين رومي توان گفت كه احتمال ساخت نه تنها قسمت دوم بلكه قسمتهاي سوم وچهارم نيزوجود دارد."
وي درادامه صحبتهايش افزود :" ما نسخه نخست اين فيلم را با بودجه اندك 65 ميليون دلارجلودوربين برديم وتمامي تلاشمان را به كارمي گيريم كه نسخه دوم نيزبا بودجه كم ساخته شود."
" هل بوي" شرح حال  پسرشيطان است كه دردوران كودكي ازخانه رانده وازسوي يك خانواده امريكايي به فرزندي پذيرفته مي شود.
"ران پرلمن"، " ديويد هايد پيرس " و" داگ جونز" ازجمله هنرپيشگاني هستند كه دراين اثريك ساعت و52 دقيقه اي به ايفاي نقش پرداختند.
قسمت نخست فيلم " هل بوي " دراولين هفته اكران با فروش23 ميليون و500 هزاردلارمواجه شد.

 

 

 

