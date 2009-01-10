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۲۱ دی ۱۳۸۷، ۱۱:۱۶

آماده سازی برای جام جهانی/

تیم فوتبال نوجوانان ایران در امارات اردو می زند

تیم فوتبال نوجوانان ایران در امارات اردو می زند

تیم فوتبال نوجوانان ایران در نخستین مرحله از اردوی آماده سازی خود برای حضور در مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان در نیجریه اوایل اسفندماه راهی امارات می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال نوجوانان کشورمان که از روز شنبه بیست و یکم دیماه تمرینات خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان در کیش آغاز می کند، نخستین اردوی خارجی خود را اول اسفندماه در امارات برگزار می کند.

در این اردو که 10 روز به طول می انجامد، تیم نوجوانان ایران به احتمال زیاد دو دیدار دوستانه با تیم فوتبال نوجوانان این کشور و یک تیم باشگاهی امارات برگزار می کند.

این تیم قرار است تا پایان سال جاری 3 اردوی مقطعی دیگر را در شهرهای جنوبی کشور برگزار کند تا کادر فنی شناخت کاملی از وضعیت آمادگی بازیکنان قدیمی و بازیکنان جدید پیدا کند.

ضمن اینکه طبق هماهنگی های انجام شده شاگردان علی دوستی پنجم خردادماه سال آینده هم در تورنمنت "آلاتری" ایتالیا که با حضور 12 تیم برگزار می شود، شرکت خواهند کرد.

کد مطلب 812567

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