کمک 110 خشت طلا برای بازسازی حرم امام موسی کاظم (ع) توسط نهادهای دولتی سبزوار

علی دلقندی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ستاد کمک به عتبات عالیات را در سبزوار زیر نظر امام جمعه این شهر است.
معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری سبزوار افزود: فرمانداری این شهرستان با هماهنگی این ستاد، جذب کمکهای ادارات به بازسازی عتبات عالیات را پیگیری می کند.
معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری سبزوار تصریح کرد: حوزه اداری بخش داورزن تاکنون با اهدای هزینه 20 خشت طلا بیشترین میزان کمکها را داشته اند.
وی تاکید کرد: فعالیت خوبی هم در سطح دانشگاه ها و آموزش و پرورش این شهرستان در این جهت آغاز شده است.
معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری سبزوار افزود: صندوق های قرض الحسنه این شهرستان هم با در اختیار قرار دادن تسهیلات به مردم جهت کمک به بازسازی عتبات عالیات اعلام آمادگی کرده اند.
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