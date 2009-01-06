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۱۷ دی ۱۳۸۷، ۱۳:۱۰

کمک 110 خشت طلا برای بازسازی حرم امام موسی کاظم (ع) توسط نهادهای دولتی سبزوار

کمک 110 خشت طلا برای بازسازی حرم امام موسی کاظم (ع) توسط نهادهای دولتی سبزوار

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری سبزوار گفت: نهادهای دولتی سبزوار 110 خشت طلا برای بازسازی حرم امام موسی کاظم (ع) کمک کردند.

علی دلقندی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ستاد کمک به عتبات عالیات را در سبزوار زیر نظر امام جمعه این شهر است.

معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری سبزوار افزود: فرمانداری این شهرستان با هماهنگی این ستاد، جذب کمکهای ادارات به بازسازی عتبات عالیات را پیگیری می کند.

معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری سبزوار تصریح کرد: حوزه اداری بخش داورزن تاکنون با اهدای هزینه 20 خشت طلا بیشترین میزان کمکها را داشته اند.

وی تاکید کرد: فعالیت خوبی هم در سطح دانشگاه ها و آموزش و پرورش این شهرستان در این جهت آغاز شده است.

معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری سبزوار افزود: صندوق های قرض الحسنه این شهرستان هم با در اختیار قرار دادن تسهیلات به مردم جهت کمک به بازسازی عتبات عالیات اعلام آمادگی کرده اند.


 

کد مطلب 812576

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