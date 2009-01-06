باند کنار گذر جنوبی بابل حداکثر سال 88 بهره برداری می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بابل، برزگر مدیرعامل توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور عصر دوشنبه در جریان بازدید از پروژه کنارگذر جنوبی بابل با تاکید بر اجرای سریع این پروژه از پیمانکاران این طرح خواست با تمام قدرت نسبت به اتمام پروژه کمربندی جنوبی بابل تلاش کنند.

وی با اشاره به برخی مشکلات موجود در این بخش افزود: با توجه به عدم دسترسی به مصالح مورد نیاز و برخی کمبودهای موجود در این زمینه روند ساخت این پروژه با کندی مواجه شده که با پیگیریهای متعدد و اختصاص اعتبارات لازم در این زمینه روند اجرای پروژه دوباره شروع خواهد شد.

برزگر بیان داشت: با توجه به اینکه شهر بابل دارای حجم ترافیکی سنگین است در تلاش هستیم یک باند این طرح را حداکثر تا نیمه اول سال 88 به بهره برداری برسانیم.

معاون وزیر راه با اشاره به پیشرفت فیزیکی 30 درصد این پروژه اظهار داشت: این طرح با اعتباری بالغ بر 9 میلیارد و800 میلیون تومان از سال 84 آغاز شد که تاکنون 35 درصد اعتبارات را به خود اختصاص داده که امیدواریم تا پایان سال جاری آزاد سازی و تملک زمین این طرح به پایان برسد.

برزگر توسعه جاده های فیروزکوه به قائمشهر، رشت به قزوین، راه آهن میانه به تبریز را از دیگر برنامه های در دست اقدام و مهم این وزارتخانه بیان کرد.

کمربندی جنوبی بابل به طول 16 کیلومتر و عرض 4 متر است که تاکنون 5/15 کیلومتر آزاد سازی و 5/10 کیلومتر آن زیر سازی و سه پل بزرگ هفت تقاطع غیر همسطح و 71 آبرو است.