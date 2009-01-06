اختصاص یک هزار و 100 میلیارد ریال برای تامین آب شرب روستاهای گیلان

سیف الله آقابیگی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: با این میزان اعتبار تاکنون یک هزار و 590 روستای بالای 20 خانوار استان از نعمت آب شرب سالم و بهداشتی بهره مند شده اند.
وی همچنین حفر 455 چاه عمیق و نیمه عمیق، بیش از هشت و 200 کیلومترلوله گذاری خط انتقال و شبکه توزیع، بهسازی 412 دهنه چشمه، 413 واحد ایستگاه پمپاژ، 96 هزار و 95 متر مکعب مخازن زمینی و هوایی، نصب و راه اندازی 763 دستگاه کلرزن گازی و مایعی، تجهیز و راه اندازی 15 واحد آزمایشگاه میکروبی و شیمیایی، راه اندازییک واحد آزمایشگاه سیار را از دیگر اقدامات این شرکت در دهه گذشته است.
آقابیگی اظهار داشت: برای آبرسانی روستاهای باقیمانده بالای 20 خانوار استان تا پایان سال 88، یک هزار و 200میلیارد ریال اعتبار نیاز است.
مدیرعامل آب و فاضلاب روستایی گیلان یادآورشد: در حال حاضر 349 هزار و 500 خانوار در استان گیلان از نعمت آب شرب سالم بهره مند هستند.
آقابیگی ادامه داد: از مجموع دو هزار و 700 روستایی استان گیلان دو هزار و 40 روستای بالای 20 خانوار هستند.
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