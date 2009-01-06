اختصاص یک هزار و 100 میلیارد ریال برای تامین آب شرب روستاهای گیلان

سیف الله آقابیگی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: با این میزان اعتبار تاکنون یک هزار و 590 روستای بالای 20 خانوار استان از نعمت آب شرب سالم و بهداشتی بهره مند شده اند.

وی همچنین حفر 455 چاه عمیق و نیمه عمیق، بیش از هشت و 200 کیلومترلوله گذاری خط انتقال و شبکه توزیع، بهسازی 412 دهنه چشمه، 413 واحد ایستگاه پمپاژ، 96 هزار و 95 متر مکعب مخازن زمینی و هوایی، نصب و راه اندازی 763 دستگاه کلرزن گازی و مایعی، تجهیز و راه اندازی 15 واحد آزمایشگاه میکروبی و شیمیایی، راه اندازی