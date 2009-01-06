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۱۷ دی ۱۳۸۷، ۱۶:۲۷

فردا شب برگزار می‌شود؛

شام غریبان کربلای حسینی و نکوداشت شهدای غزه در میدان فلسطین تهران

شام غریبان کربلای حسینی و نکوداشت شهدای غزه در میدان فلسطین تهران

مراسم شام غریبان برای نکوداشت شهدای غزه مقاوم و بزرگداشت سالگرد عملیات کربلای پنج فردا شب از ساعت 20 با حضور آحاد مختلف جامعه، هیئت و دستجات عزاداری و سینه زنی سالار و سرور شهیدان در میدان فلسطین تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و ستادهای تابعه از امت خداجو و حق طلب و مردم عزادار تهران به خصوص تکایا، هیئت ودستجات عزاداری خواست تا با حضور گسترده، پرشور خود در ویژه مراسم شب شام غریبان میدان فلسطین ضمن عزاداری برای سالار و سرور شهیدان و آزادگان جهان، برای شهدای عزیز غزه نیز شام غریبان گرفته و سالگرد عملیات کربلای پنج را گرامی بدارند و صدای حقانیت تنیده شده در مظلومیت غزه را به گوش بیداردلان جهانی برسانند.

کد مطلب 812696

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