سرانه هر دانشجو در بخش فرهنگي فقط 4000 تومان است

مدير كل امور فرهنگي و فوق برنامه دانشگاه تهران درگفتگوبا خبرنگار دانشگاهي مهردرزمينه تامين اعتبار وبودجه دربخش فرهنگي دانشگاه تهران گفت: هرسال بودجه اي ازطرف سازمان مديريت درقالب بودجه دانشگاه به فعاليت هاي فرهنگي وفوق برنامه اختصاص مي يابد كه اين بودجه با توجه به تعداد دانشجويان دانشگاه تهران بسيارپايين است. دردانشگاه تهران 30 هزار دانشجو مشغول به تحصيل هستند كه علاقه آنها به بخش فرهنگ چشمگيراست وبا توجه به بودجه اي كه دراختياربخش فرهنگي گذاشته مي شود سرانه هردانشجودربخش فرهنگي 4000 تومان مي شود.

وي افزود: ازطرف وزارت علوم ، تحقيقات وفناوري نيزهرسال بودجه اي به فعاليت هاي فرهنگي دردانشگاه ها اختصاص مي يابد. البته وزارت علوم، تحقيقات وفناوري به صورت برنامه محوري عمل مي كند. يعني دانشگاه طرح هاي خود را به اداره كل امور فرهنگي وزارتخانه ارسال مي كنيم وبودجه اي را پيشنهاد مي كنيم كه وزارتخانه نيزهرسال براي چند طرح ما بودجه تعيين مي كند و اين بودجه را دراختياربخش فرهنگي دانشگاه قرارمي دهد.

وي افزود: در سال جديد درحوزه قرآني، حوزه بازسازي فضاي تالارهاي دانشگاه وحمايت و پشتيباني ازفعاليت كانونهاي فرهنگي و هنري به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري طرح هايي داده ايم كه اميدواريم با تاييد اين طرح ها، بودجه مورد نيازتامين شود.