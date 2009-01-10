اقدامات ایران برای برگزاری المپیادجهانی نجوم/ برگزاری المپیاد درشهریور

محسن جمالی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیشنهاد ایران برای میزبانی المپیاد جهانی نجوم گفت: سه سال پیش جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد میزبانی خود را به بورد بین المللی المپیاد جهانی نجوم ارائه کرد که سال گذشته پس از رای گیری و با توجه به رقابت ایران با برزیل در کسب میزبانی، ایران توانست به عنوان میزبان سومین دوره المپیاد جهانی نجوم انتخاب شود.

تقارن سومین دوره المپیاد با سال جهانی نجوم

وی اضافه کرد: سومین دوره المپیاد جهانی نجوم در شهریورماه سال آینده در تهران برگزار می شود و به دلیل تقارن این دوره از المپیاد با سال جهانی نجوم این دوره از اهمیت بیشتری برخوردار است.

جمالی با اشاره به انتخاب خود از سوی وزیر آموزش و پرورش به عنوان سرپرست اجرایی المپیاد جهانی نجوم در ایران گفت: برگزاری المپیاد جهانی نجوم در ایران به تصویب هیئت دولت نیز رسیده است.

اختصاص اردوگاه شهید باهنر تهران به المپیاد جهانی نجوم در ایران

وی در خصوص امکانات اجرایی برای برگزاری سومین دوره المپیاد جهانی نجوم در ایران گفت: در حال حاضر با تحقیقات اولیه و امکان سنجی انجام شده اردوگاه شهید باهنر تهران برای این کار در نظر گرفته شده و هیئت علمی و کمیته های اجرایی المپیاد نیز شکل گرفته است.

سرپرست باشگاه دانش پژوهان جوان گفت: البته هنوز بودجه ای که قرار شده به این امر اختصاص نیافته است و با توجه به نوپا بودن المپیاد جهانی نجوم، ایران برگزار کننده سومین دوره از این المپیاد خواهد بود.

پیش بینی حضور 25 تا 30 کشور در المپیاد جهانی نجوم در ایران

وی اضافه کرد: پیش بینی می شود 25 تا 30 کشور در این دوره از المپیاد جهانی نجوم شرکت کنند و طبق قوانین بین المللی هر کشور می تواند با 5 دانش آموز و 2 سرپرست در المپیاد شرکت کنند. تعداد ناظر علمی از سوی کشورها محدودیت ندارد اما هزینه ناظران علمی به عهده کشور میزبان نخواهد بود.

جمالی گفت: بر اساس این مقررات کشور میزبان تنها هزینه اسکان، تغذیه، نقل و انتقال و سایر موارد مربوطه را برای 7 نفر از هر کشور بر عهده دارد.

برگزاری سه بخش تئوری، آزمایشگاه عملی و رصد

وی با اشاره به بخشهای موجود در المپیاد جهانی نجوم یادآور شد: هر دوره از المپیاد جهانی دارای سه بخش تئوری، آزمایشگاه عملی و رصد است که بخش رصد در تهران انجام نمی شود و یکی از اردوگاه های مخصوص رصد برای این کار درنظر گرفته می شود.

عناوین ایران در دوره های گذشته المپیاد جهانی نجوم

سرپرست باشگاه دانش پژوهان جوان خاطرنشان کرد: تیم دانش آموزان جمهوری اسلامی ایران در دو دوره پیشین المپیاد جهانی نجوم دو مقام اولی در اولین دوره و یک مقام سومی در دومین دوره را در کارنامه خود دارد.