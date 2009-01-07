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۱۸ دی ۱۳۸۷، ۱۲:۴۹

در گفتگو با مهر عنوان شد:

مقاومت عاشورایی مردم فلسطین کمر رژیم صهیونیستی را خواهد شکست

مقاومت عاشورایی مردم فلسطین کمر رژیم صهیونیستی را خواهد شکست

مشهد - خبرگزاری مهر: امام جمعه موقت تهران گفت: تردیدی نیست که مقاومت عاشورایی مردم فلسطین عاقبت کمر رژیم صهیونیستی را خواهد شکست.

آیت الله سید احمد خاتمی در حاشیه مراسم سوگواری دهه اول محرم در حسینیه امام رضا(ع) در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود:  سه گروه اضلاع این ننگ تاریخی در جنایت در غزه را تشکیل می‌دهند، دسته اول آمریکا و بوش، ضلع دوم رژیم سفاک صهیونیستی و ضلع سوم سران برخی کشورهای عرب که شرکای این جنایت هستند.

وی جنایت خونین غزه و کشته و زخمی شدن صدها مرد و زن و کودک مظلوم را هولوکاست واقعی دانست.

امام جمعه موقت تهران خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام روشنگر خود، علما و روحانیون جهان عرب و رؤسای الازهر مصر را مورد خطاب قرار داده‌اند که کی می‌خواهند بیدار شوند و در برابر این رژیم سفاک موضع بگیرند؟

خاتمی افزود: کسانی که دیدگاه اول را دارند، وقایع تاریخی را یک جرقه می‌دانند که در یک برهه زمانی زده شده و آنها که دیدگاه جریانی وقایع را دنبال می‌کنند، معقتدند حوادث گذشته، آینه‌ای است که می‌شود آینده را در آن دید.

وی افزود: خداوند در کتاب خود همواره مردم را به عبرت‌آموزی از داستان زندگی پیشینیان نظیر داستان فرعون، حضرت یوسف، جنگ بدر و احد و داستان یهود بنی نضیر دعوت می‌کند، یعنی نگاه قرآن به وقایع، جریانی است.

امام جمعه موقت تهران اظهار داشت: واقعه عاشورا نیز رویدادی است که باید از منظر جریان به آن نگاه کرد نه ترتیب رویدادها و باید دستمایه عبرت به حساب آید.  

کد مطلب 812740

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