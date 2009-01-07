استکبار با مذهب تراشی و تفرقه در صدد ضربه به اسلام است

حجت الاسلام علی سعیدی درگفتگو با خبر نگار مهر در مشهد افزود : ملت های مسلمان باید در برابر سکوت رژیم های خود به پا خواسته و آنها را به استیضاح بکشانند.

نماینده ولی فقیه در سپاه در پاسخ به این سوال که این راهپیمایی ها چه تاثیری می تواند در نجات مردم غزه داشته باشد افزود : شاید از دید برخی بی تاثیر باشد اما این حرکت ها باعث تقویت روحیه مردم غزه شده و به آنها توان و قوت ایستادگی در برابر فشارهای رژیم اسراییل را می دهد.

وی اظهار داشت : استکبار در چندین سال اخیر از طریق مذهب تراشی، اختلاف بین شیعه و سنی، ایجاد رهبران دست نشانده و تشکیل یک جریان غیر دینی و ضد اسلامی در صدد از بین بردن وحدت جهان اسلام برآمده است.

سعیدی با پرداختن به موضوع تشکیل یک جریان غیردینی و ضد اسلامی توسط استکبار به عنوان صهیونیست افزود : این جریان در دو قاره آسیا و آفریقا برای جلوگیری از وحدت اسلامی و به وجود آمدن امپراطوری اسراییل به وجود آمده است .