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۱۸ دی ۱۳۸۷، ۱۷:۰۹

سعیدی در گفتگو با مهر:

استکبار با مذهب تراشی و تفرقه در صدد ضربه به اسلام است

استکبار با مذهب تراشی و تفرقه در صدد ضربه به اسلام است

مشهد - خبر گزاری مهر :نماینده ولی فقیه در سپاه گفت :استکبار در سالهای اخیر از طریق مذهب تراشی، اختلاف بین شیعه و سنی و ایجاد رهبران دست نشانده در صدد از بین بردن وحدت جهان اسلام برآمده است.

حجت الاسلام علی سعیدی درگفتگو با خبر نگار مهر در مشهد افزود : ملت های مسلمان باید در برابر سکوت رژیم های خود به پا خواسته و آنها را به استیضاح بکشانند.

نماینده ولی فقیه در سپاه  در پاسخ به این سوال که این راهپیمایی ها چه تاثیری می تواند در نجات مردم غزه داشته باشد افزود : شاید از دید برخی بی تاثیر باشد اما این حرکت ها باعث تقویت روحیه مردم غزه شده و به آنها توان و قوت ایستادگی در برابر فشارهای رژیم اسراییل را می دهد.

وی اظهار داشت : استکبار در چندین سال اخیر از طریق مذهب تراشی، اختلاف بین شیعه و سنی، ایجاد رهبران دست نشانده و تشکیل یک جریان غیر دینی و ضد اسلامی در صدد از بین بردن وحدت جهان اسلام برآمده است.

سعیدی با پرداختن به موضوع تشکیل یک جریان غیردینی و ضد اسلامی توسط استکبار به عنوان صهیونیست افزود : این جریان در دو قاره آسیا و آفریقا برای جلوگیری از وحدت اسلامی و به وجود آمدن امپراطوری اسراییل به وجود آمده است .

کد مطلب 812749

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