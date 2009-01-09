جزئیات ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون دکتری تخصصی پزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، کلیه پذیرفته شدگان لازم است پس از شرکت در کمیسیون اخذ تعهد خاص و مشخص شدن محل گذراندن تعهدات جهت ثبت نام با همراه داشتن مدارک مورد نیاز از تاریخ 26 تا 27 بهمن ماه سال جاری به اداره آموزش دانشگاه محل قبولی مراجعه کنند.

اسامی پذیرفته شدگان با تعیین محل اخذ تعهد خاص به دانشگاهها اعلام خواهد شد و از افرادی که محل تعهد آنها مشخص نشده ثبت نام به عمل نمی آید.

عدم مراجعه و ثبت نام هر یک از پذیرفته شدگان در تاریخ های مقرر به منزله انصراف بوده و هیچگونه اعتراضی در این مورد پذیرفته نخواهد بود. اعلام اسامی پذیرفته شدگان صرفا براساس گزینش علمی بوده و مراحل گزینش عمومی پذیرفته شدگان به طور مستقل توسط دانشگاه مربوطه انجام می شود. کسانی که پس از ثبت نام در دانشگاه انصراف دهند به مدت یکسال از شرکت در امتحان محروم خواهند شد.

براساس آیین نامه جلوگیری از تقلب و تخلف در آزمونهای ورودی دوره های تحصیلات تکمیلی رشته های علوم پایه پزشکی و بهداشت در صورت اثبات عدم صحت مدارک ارسالی توسط داوطلب و هر گونه تقلب در کلیه مراحل آزمون، در هر زمان از تحصیل، از ادامه تحصیل داوطلب ممانعت به عمل آمده و طبق مقررات عمل خواهد شد.

گردهمایی پذیرفته شدگان سال تحصیلی 88 - 87 روز شنبه 5 بهمن ماه در دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی برگزار می شود.

در رشته هایی که دانشجو به صورت مشترک بین دو دانشگاه پذیرش می شود فرد پذیرفته شده دانشجوی دانشگاه مبدأ (اول) خواهد بود و باید برای ثبت نام به دانشگاه مبدأ مراجعه کنند. دانشجو باید آمادگی داشته باشد تا تمام یا قسمتی از دوره آموزشی یا پژوهشی خود را در هر محلی که دانشگاه مبدأ تعیین می کند، بگذراند.

متقاضیان ادامه تحصیل در شعب بین الملل باید توجه داشته باشند که اسامی واجدین شرایط به ترتیب اولویت نمره از بین مردودین همان رشته به دانشگاه مربوطه اعلام خواهد شد و باید از تاریخ 28 دی ماه جاری به دانشگاه مراجعه کنند.

افراد معترض به نتیجه آزمون می توانند اعتراضات خود را به صورت اینترنتی در روزهای 22 تا 24 دی ماه به مرکز سنجش آموزش پزشکی ارسال کنند.

همچنین مرکز سنجش آموزش پزشکی در خصوص افراد واجد شرایط جهت ارسال مدارک در آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) رشته های علوم پایه پزشکی و بهداشت با استفاده از ظرفیت مازاد سال تحصیلی 88 - 87 اعلام کرد به دلیل ثبت نام اینترنتی و عدم اخذ مدرک در زمان ثبت نام این افراد باید مدارک مورد نیاز را برای وزارت بهداشت ارسال کنند.

اعلام اسامی به منزله قبولی نبوده و هیچگونه امتیازی برای داوطلبان ندارد و تنها به منظور ارسال مدارک است. پس از دریافت و بررسی مدارک، اسامی دو برابر ظرفیت براساس اولویت نمره و کسب حدنصاب 80 درصدی نمره آخرین فرد پذیرفته شده در سهمیه آزاد به عنوان پذیرفته شده مرحله اول در روز چهارشنبه دوم بهمن ماه سال جاری اعلام خواهد شد.

افرادی که اسامی آنها اعلام شده باید مدارک لازم را حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 23 دی ماه به صورت حضوری و یا با پست پیشتاز به مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت ارسال کنند.

در صورتیکه در هر مرحله از آزمون و یا تحصیل مشخص شود که داوطلب واجد شرایط پذیرش نبوده است، قبولی وی منتفی شده و ضمن محرومیت از آزمون سال بعد، پرونده وی به هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات ارسال می شود.