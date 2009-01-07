سید جواد کریمی قدوسی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد در حرم مطهر رضوی افزود: اگر امت اسلام با هم متحد و هماهنگ باشند، به راحتی می‌توانند جلوی دسیسه‌ها و جنایات صهیونیست‌ها را بگیرند.

نماینده مردم مشهد و کلات تصریح کرد: ما مسلمان هستیم و به حکم انسانیت باید در قبال خشونت و وحشیگری دشمنان اسلام عکس‌العمل نشان دهیم و مطمئن باشیم آنها هر کاری انجام دهند، نمی‌توانند فرهنگ، تمدن، مذهب، تاریخ و دینمان را از ما بگیرند.

کریمی قدوسی ادامه داد: اگر مدیریت اسلامی به درستی اعمال شود، می‌تواند بیش از پیش دنیا را تحت تاثیر قرار دهد.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: استقرار سیستم مدیریت اسلامی در کشورهای مسلمان جای پیشرفت زیادی دارد و ما به عنوان کشوری اسلامی، باید این مدل مدیریتی را اجرا کنیم.

وی همچنین در رابطه با ایام محرم نیز گفت: باید افرادی که اقدام به نشر فرهنگ عاشورایی در جامعه می کنند تحت یک مدیریت مشخص و واحد ساماندهی شوند و دستگاههای فرهنگی بر عملکرد آنها نظارت کنند.

نماینده مردم مشهد و کلات افزود: مداحان و سخنرانان باید از انحرافات بپرهیزند و به اصل جریان واقعه عاشورا بپردازند و مفاسد فرهنگی زمان حکومت معاویه را به تصویر بکشند.