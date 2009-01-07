جنایت هولناک اسرائیل در کشتار بی رحمانه دانش آموزان بیگناه در 3 مدرسه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری فلسطینی"سما"،آمار شهدای بمباران وحشیانه مدرسه الفاخوره وابسته به آژانس امداد و کاریابی سازمان ملل متحد در امور آوارگان فلسطینی(آنروا) در شرق جبالیا واقع در شمال نوار غزه به دست کم 40 شهید و بیش از 45 زخمی رسید.



ظهر روز گذشته نیز پنج فلسطینی در حملات جنگنده های اسرائیلی به دو مدرسه دیگر وابسته به آنروا شهید شدند. مشاور رسانه ای آنروا بمباران این دو مدرسه از سوی رژیم اشغالگر قدس را محکوم و آن را اقدامی خطرناک توصیف کرد.

شب گذشته شماری از کودکان و زنان در بمباران منزلی در محله الشجاعیه در شرق غزه از سوی جنگنده های اسرائیلی شهید و شمار دیگری زخمی شدند.



روز گذشته همچنین صهیونیستها در جنایتی هولناک، 13 عضو یک خانواده فلسطینی را در بمباران منازل شهر غزه به شهادت رساندند.



شاهدان اعلام کردند جنگنده های اسرائیلی منزلی در محله الزیتون در شرق غزه را بمباران کردند که اعضای این خانواده متشکل از پدر و مادر و فرزندان و نوه ها به شهادت رسیدند که این جنایت سبب شد آمار شهدا در روز گذشته به 85 نفر برسد.



این درحالی است که حقوقدانان فلسطینی و حتی پزشکان اسرائیلی، رژیم اشغالگر قدس را به استفاده از بمبها و موشکهای ممنوعه در حملات خود بر ضد مردم بیگناه نوار غزه متهم کرده اند.

صهیونیستها که با سانسور شدید اخبار جنگ افروزی خود در غزه اجازه پوشش خبرهای مربوط به تلفات خود را به رسانه ها نمی دهند و در این چارچوب خبرنگار شبکه العالم را ربودند؛ برای اولین بار اعتراف کردند که مبارزان فلسطینی موفق شدند با کشاندن یک واحد از نیروهای کماندویی اسرائیل به منزلی بمبگذاری شده، سه نظامی این رژیم را به هلاکت برسانند و سی نفر دیگر را زخمی کنند.



در آغاز دوازدهمین روز حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به نوار غزه که از 27 دسامبر2008(هفتم دی)آغاز شده است؛ آمار شهدا به 660 نفر و مجروحان به بیش از 2900 نفر رسیده است.



این در حالی است که حملات رژیم صهیونیستی از زمین و هوا و دریا به مناطق مختلف نوار غزه که تنها 360 کیلومتر مربع وسعت دارد و با یک میلیون و پانصد هزار نفر جمعیت یکی از پرتراکم ترین مناطق جهان است، ادامه دارد.



رژیم صهیونیستی در کنار جنگ تمام عیار خود که با پیشرفته ترین سلاحها و جنگ افزارهای اهدایی آمریکا و کشورهای اروپایی همچنان ادامه دارد به جنگ روانی نیز بر ضد مردم فلسطین ادامه می دهد و تلاش می کند آنها را بر ضد مقاومت تحریک کند، اما این تلاشها تا کنون نتیجه ای نداشته است و مردم غزه همچنین با تکیه بر اراده و ایمان بالای خود ایستادگی می کنند.

رزمندگان فلسطینی نیز در پاسخ به این جنایات، چندین شهرک صهیونیست نشین را با دهها موشک دست ساز هدف قرار دادند.

این در حالی است که تظاهرات مردمی در مناطق مختلف جهان از جمله در کرانه باختری در محکومیت جنایات جنگی و ضد بشری رژیم صهیونیستی و سکوت مدعیان دفاع از حقوق بشر و رژیمهای عربی همچنان ادامه دارد.