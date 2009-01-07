به گزارش خبرگزاری مهر، در آغاز دور رفت از مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام اتحادیه باشگاه‌های انگلستان شب گذشته تیم تاتنهام در خانه به دیدار تیم بارنلی رفت و با نتیجه 4 بریک این تیم دسته اولی را از پیش رو برداشت.

برای تاتنهام در این بازی پرگل مایکل داسون (47)، جیمی اوهارا (52)، رومن پاولیچنکو (65) و مایکل داف (68 - گل به خودی) گلزنی کردند و تک گل تیم بارنلی نیز توسط مارتین پترسون در دقیقه 15 به ثمر رسید. با این پیروزی شانس تاتنهام برای صعود به دیدار نهایی مسابقات فوتبال جام اتحادیه باشگاه‌های انگلستان بیشتر شد. این تیم در بازی برگشت با یک نتیجه تساوی و حتی شکست با اختلاف دو گل می تواند به دیدار نهایی مسابقات صعود کند.

تیم تاتنهام فصل گذشته با هدایت "خوانده راموس" عنوان قهرمانی جام اتحادیه باشگاه‌های انگلستان را از آن خود کرد. سفیدپوشان "وایت هارت لین" با پیروزی 2 بریک مقابل چلسی بر سکوی قهرمانی این رقابت‌ها ایستادند.

در حال حاضر هدایت تیم فوتبال تاتنهام برعهده "هری ردنپ" است.

امشب در دیگر دیدار مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام اتحادیه باشگاه‌های انگلستان تیم فوتبال منچستریونایتد به دیدار "دربی کانتی" می رود.

در مسابقات فوتبال جام اتحادیه باشگاه‌های انگلستان تیم فوتبال لیورپول با کسب هفت عنوان قهرمانی پرافتخارترین تیم به شمار می آید.