به گزارش خبرگزاری مهر، وی به عنوان متخصص اسلام، ادبیات عرب و کارشناس امور خاور میانه در مجامع علمی و دانشگاهی اسپانیا از جایگاه بایسته‌ای برخوردار بود و درعرصه بین المللی نیز به عنوان یک چهره ممتاز در حوزه اسلام‌شناسی شناخته می‌شد.

از مهمترین آثار پرفسور میگل د اپالزا ترجمه قرآن به زبان کاتالان است که پس از انتشار با اقبال و توجه بسیار دوستداران کتاب مواجه شد و در سال 2002 م جایزه ملی ترجمه کتاب اسپانیا را از آن خود کرد.

پرفسور داپالزا، درپی تصادف با اتومبیل و پس از یک دوره بیماری طولانی، در سن هفتاد سالگی درگذشت.



