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۱۸ دی ۱۳۸۷، ۱۱:۱۳

میگل داپالزا اسلام‌شناس اسپانیایی درگذشت

"میگل داپالزا "استاد صاحب کرسی دپارتمان مطالعات عرب و اسلام دانشگاه آلیکانته بر اثر تصادف رانندگی در سن 70 سالگی درگذشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، وی به عنوان متخصص اسلام،  ادبیات عرب و کارشناس امور خاور میانه در مجامع علمی و دانشگاهی اسپانیا از جایگاه بایسته‌ای برخوردار بود و درعرصه  بین المللی نیز به عنوان یک چهره  ممتاز در حوزه  اسلام‌شناسی شناخته می‌شد.

از مهمترین  آثار پرفسور میگل د اپالزا ترجمه قرآن به زبان کاتالان است که پس از انتشار با اقبال و توجه بسیار دوستداران کتاب مواجه شد و در سال 2002 م جایزه ملی ترجمه کتاب اسپانیا را از آن خود کرد.

پرفسور داپالزا، درپی تصادف با اتومبیل و پس از یک دوره بیماری طولانی، در سن هفتاد سالگی درگذشت.  
 

کد مطلب 812781

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