نشست ویژه شورای حقوق بشر برای بررسی جنایات صهیونیستها

به گزارش خبرگزاری مهر در جلسات جداگانه گروه کشورهای اسلامی و گروه عدم تعهد که روز گذشته در مقر اروپایی سازمان ملل متحد برگزار شد؛"علیرضا معیری" نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران درژنو، در سخنانی با محکومیت مجدد تجاوزات و جنایات مستمر رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه که منجر به قتل عام صدها فلسطینی و از جمله تعداد زیادی از زنان وکودکان ساکن این منطقه شده است، خواستار برگزاری فوری نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای رسیدگی به موارد فاحش نقض حقوق بشر ارتکابی از سوی رژیم صهیونیستی شد.

نماینده دائم کشورمان در سخنان خود همچنین با تاکید بر اینکه اقدامات رژیم صهیونیستی در غزه نقض فاحش حقوق بین الملل و از جمله حقوق بشر وحقوق بشر دوستانه بین المللی بشمار می رود. اقدامات این رژیم را جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت دانست.

نماینده جمهوری اسلامی ایران همچنین ضمن تشریح اقدامات و ابتکارات به عمل آمده از سوی کشورمان از ابتدای بحران یاد شده تاکنون،خواستار اقدام فوری و قاطع جامعه بین المللی برای پایان بخشیدن هر چه سریعتر به تجاوزات رژیم صهیونیستی، رفع محاصره غیر انسانی غزه و تسهیل ارسال کمکهای بشردوستانه وخدمات پزشکی و دارویی به این منطقه شد.

در پایان نشستهای یاد شده موضوع برگزاری نشست ویژه شورای حقوق بشر از سوی اعضای گروه کشورهای اسلامی و گروه کشورهای عدم تعهد به تصویب رسید و مقرر شد نشست یاد شده در روز جمعه 20 دی در ژنو برگزار شود؛ برگزاری نشست یاد شده مورد حمایت گروه کشورهای عربی و آفریقایی نیز قرار دارد.