عدم افزایش معرفت دینی مردم از تهدیدات مجالس امام حسین (ع) است

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، استاد حوزه علمیه و دانشگاه قم ظهر عاشورا در جمع عزادران حسینی رشت اظهار داشت: فلسفه نهضت حسینی امروز باید بیش از گذشته برای مردم روشن شود.

وی همچنین بر ایستادگی در برابر ظلم ‌و ظالم تاکید کرد و گفت: حادثه کربلا درس بزرگی برای مسلمانان بود که همواره باید با یزیدیان زمان مبارزه کرد و به علت کم بودن نباید از دشمن ترسید.

صفدری افزایش محبت مردم بر اهل بیت (ع) را از ویژگیهای حماسه عاشورا دانست و اظهار داشت: افزایش محبت اهل بیت عصمت و طهارت(ع) در دل عزادران حسینی و آگاهی مردم از زوایای مختلف حماسه عاشورا از ویژگیهای مجالس امام حسین (ع) است.

این استاد دانشگاه همچنین افزود: فرهنگ عاشورا و عزاداری برای سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) اسلام و تشیع را زنده نگاه داشته است.

صفدری اظهار داشت: در طول تاریخ دشمنان اسلام همواره سعی داشته‌اند با برهم زدن مجلس عزاداری امام حسین (ع) اصل اسلام را مورد هجوم قرار دهند.

وی خاطرنشان کرد: در طول تاریخ ایران نیز دشمنان اسلام نظیر خاندان پهلوی با درک این مطلب که تشکیل مجالس عزاداری برای امام حسین (ع) می‌تواند پایه‌های حکومت مستبدانه آنها را سست کند از تشکیل چنین مجالسی ممانعت به عمل می آوردند.

صفدری در ادامه یادآور شد: محافل و مجالس عزاداری در ماه محرم باید به گونه باشد که هدف از قیام خونین امام حسین (ع) و یاران باوفایش که همان حفظ اسلام است تامین و از انحراف آن جلوگیری شود.