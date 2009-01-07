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۱۸ دی ۱۳۸۷، ۱۲:۲۶

نماز ظهر عاشورا در خیابانهای یزد اقامه شد

یزد - خبرگزاری مهر: نماز ظهر عاشورا با حضور هزاران نفر از مردم یزد در خیابانها، مساجد، حسینیه ها و امامزاده های این شهر اقامه شد.

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، مردم دارالعباده از صبح امروز با حضوری با شکوه در مراسم ویژه عزاداری یزد بلافاصله پس از اذان ظهر به یاد آخرین نماز امام حسین(ع) در ظهر عاشورا، در هر مکانی که بودند نماز جماعت را برپا کردند.

پرجمعیت ترین نماز امروز در مسجد حظیره یزد به امامت حجت الاسلام صدوقی، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد برپا شد و خیل عظیمی از عاشقان امام حسین (ع) در صفوفی به هم فشرده با الهام از وقایع عاشورا، نماز گزاردند.

امروز پس از اقامه نماز نیز مراسم ویژه و باشکوه عزاداری در خیابانهای یزد آغاز می شود و تا نماز مغرب و برپایی مراسم ویژه شام غریبان ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 812804

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