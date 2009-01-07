امروز صدها "نخل" در جوش حسینی مردم استان یزد به چرخش درآمد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، مراسم نخل برداری یکی از آیینهای اصلی عاشورایی مردم دارالعباده یزد است و از گذشته های دور تاکنون در ظهر عاشورا، چوب بستی بزرگ و عظیم به نام نخل که سمبل تابوت امام حسین(ع) است، بر روی دستان مردم یزد به چرخش درمی آید و پس از نماز ظهر و عصر دوباره آرام آرام به جایگاه اصلی خود بازگردانده می شود.

قبل از نخل برداری، روش و آیین خاصی از سینه زنی در میان مردم اوج می گیرد که در یزد به نام "جوش زدن" معروف است و سپس نخل که به قدرتی عظیم برای چرخش نیاز دارد، با نام امام حسین(ع) و حضرت عباس(ع) بر دستان مردم به آسمان بلند می شود و چندین دور به گرد خود می چرخد.

"نخل" سنبل تابوت امام حسین (ع) است و از آغازین روزهای محرم سیاهپوش می شود و با تزیئن نخهای رنگی، آیینه، میوه و ... به استقبال عاشورای حسینی می رود.

در همه نخلها 72 آیینه به نیت 72 یار باوفای امام حسین (ع) به کار گرفته می شود و حتی کنگره های چوبی بالای نخل نیز 72 کنگره به یاد شهدای کربلاست.

امروز در سراسر استان یزد مراسم باشکوه نخل برداری انجام شد و بزرگترین نخل در تفت بر روی دستان مردم به چرخش درآمد.

در شهر یزد نیز نخل بزرگی در جوار مسجد جامع این شهر با حضور هزاران نفر از مردم عزادار یزد به چرخش درآمد و با به صدا درآمدن اذان ظهر عاشورا بر زمین نشست.

مراسم نخل برداری علاوه بر مردم یزد از سالها پیش مردمان استانهای همجوار را نیز به خود جذب کرده است.

علاوه بر مردم استانهای همجوار هر سال در آستانه ایام محرم توریستهای بسیاری از کشورهای ایتالیا، هند، فرانسه و ... برای تماشای این مراسم باشکوه به استان یزد سفر می کنند.

استان یزد به عنوان یکی از پایگاه های مهم عزاداری تاسوعا و عاشورا مطرح است و شبکه های تلویزیونی بسیاری اقدام به پخش مستقیم این مراسم می کنند.