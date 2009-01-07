تجربه جولای دربرابر پاسخ ما به تجاوز جدید اسرائیل زنگ تفریح خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار لبنان، سید حسن نصرالله امروز در سالروز عاشورای حسینی تاکید کرد حوادث نوار غزه همانند تجربه جنگ جولای، کارامدی و برتری گزینه مقاومت را اثبات کرد. وی به ناتوانی شورای امنیت در توقف تجاوزگری رژیم صهیونیستی اشاره کرد و از اعراب خواست به جای فشار بر مقاومت از آن حمایت کنند.



نصرالله بر آمادگی مقاومت لبنان برای مقابله با هرگونه تجاوزگری رژیم صهیونیستی به لبنان تاکید کرد که به گفته وی پاسخ مقاومت طوری خواهد بود که درگیریهای جنگ 33 روزه سال 2006 در مقایسه با آنجه که ما در صورت تجاوز مجدد به دشمن نشان خواهیم داد برای دشمن همچون زنگ تفریح باشد.



دبیرکل حزب الله در سخنانی که در تجمع عظیم مردمی در جنوب بیروت پخش می شد،گفت : تجربه جنگ جولای و تجربه مقاومت فلسطین در غزه تا کنون با اثبات اعجازگونه خود که ارائه می کنند تکلیف را مشخص کردند و باید تمام بحث و جدلها درباره استراتژی دفاعی را پایان داد.



وی افزود : این ارتش ظالم درباره تحقق اهداف خود در برابر مقاومتی که کمترین امکانات، اما اراده عظیمی دارد، ناتوان است و این تاکیدی بر این است که گزینه مقاومت مردمی مسلحانه مبتنی بر ایمان و اراده، قوی ترین و بهترین گزینه برای مقابله با قدرتمندترین و مجهزترین ارتشها در جهان در صورتی که بخواهد کشوری را اشغال کند، خواهد بود.



نصرالله از شورای امنیت پرسید "آیا شورای امنیت به بیش از 650 شهید و 2500 زخمی برای تصمیم گیری و مسئولانه عمل کردن نیاز دارد، شورای امنیتی که از محکوم کردن جنایات صهیونیستها عاجز است، چگونه می تواند با انصاف و عدالت با این مسئله رفتار کند."



وی درباره موضع جهان عرب اظهار داشت : مسئولیت دولتهای عربی امروز این است که در کنار مقاومت فلسطین باشند و به مقاومت برای تحقق اهدافش از طریق توقف تجاوزگری و شکستن محاصره کمک کنند نه اینکه به مقاومت برای پذیرش شروط ذلت بار اسرائیل فشار وارد کنند.



دبیرکل حزب الله خطاب به رژیم حسنی مبارک در مصر گفت : آیا رژیم مصر به بیشتر از این تعداد شهید و مجروح نیاز دارد تا گذرگاه رفح را به طور واقعی و نهایی برای کمک به مردم غزه در ایستادگی و پیروزی باز کند؛ آنچه از تو(مبارک)خواسته می شود که گذرگاه رفح را باز کنی نه اینکه جبهه ای را برای اعلام جنگ باز کنی.



نصرالله درباره دادخواست حکومت مصر بر ضد خود تاکید کرد : برخی دیروز به من گفتند که گروهی از عوامل رژیم مصر از من به خاطر سخنان شب اول که خواستار باز شدن گذرگاه رفح شده بودم؛به دادگاه جنایی بین المللی شکایت کرده اند؛آنها درخواست من را دعوت به کودتا توصیف کرده بودند؛ اما من در هر شرایطی به این دادخواست افتخار می کنم به ویژه اینکه از سوی کسانی ارائه شده است که حتی احساسات آنها برای این همه جنایت اسرائیلی ها جریحه دار نشده است؛شکایت آنها به سبب موضع همبستگی من با مردم مظلوم غزه، عزت دنیا و آخرت من است، اما دوست دارم به صراحت بگویم با اعرابی که در جنگ جولای بر ضد ما توطئه چینی و اهانت کردند، دشمنی نکردیم، اما هرکس بر ضد مردم غزه و مردمش توطئه چینی کند، با آنها دشمن خواهیم بود.



دبیرکل حزب الله لبنان همچنین خواستار هوشیاری و آمادگی در لبنان در برابر هرگونه احتمالات شد.



به گزارش مهر ، نصرالله در پاسخ به تهدیدهای رژیم صهیونیستی اظهار داشت : ایهود اولمرت گفت امروز حماس و فردا حزب الله . من به اولمرت شکست خورده و ناامید و مغلوب می گویم هرگز نخواهی توانست نه بر حماس و نه بر حزب الله پیروز شوی.



وی خاطر نشان کرد : ما برای هرگونه احتمال و پاسخ به هرگونه تجاوزگری آماده ایم؛ اگر وارد خاک ما شوید تنها یک جمله ساده می گویم که صهیونیستها خواهند فهمید که جنگ آنها در جولای(2006) در مقایسه با آنچه ما برای آنها در صورت تجاوزگری جدید آماده کرده ایم، تفریحی بیش نبود.



دبیرکل حزب الله تاکید کرد : هرگز صحنه را ترک نخواهیم کرد و سلاح را بر زمین نخواهیم گذاشت و مقاومت عنوان و آدرس تاریخ ما و فداکاریهای شهدای ما باقی خواهد ماند و من امیدوارم تمام صداهایی که از لبنان برای دادن اطمینان به اسرائیل و همپیمانان این رژیم بلند می شود حتی یک صدا برای پاسخ به تهدیدهای اسرائیل علیه لبنان و به طور مشخص علیه حزب الله می شنیدم و این در حالی است که مردم غزه کشتار می شوند و مردم لبنان هم تهدید می شوند.