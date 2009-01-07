هرگز با حضور ناظران بین المللی در نوار غزه موافقت نمی کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره،"حسنی مبارک" رئیس جمهوری مصر شب گذشته در دیدار با نیکلا سارکوزی همتای فرانسوی خود، طرحی برای آتش بس در غزه ارائه کرد که به نگرانی ها و خواسته های رژیم صهیونیستی بیشتر از مردم بی دفاع غزه و مقاومت توجه کرده است.



حسنی مبارک بر اساس طرح خود خواستار آتش فوری و موقت برای دوران مشخصی شده است تا زمینه برای کمکهای بشردوستانه فراهم شود و مصر بتواند به تحرکات خود برای آتش بس فراگیر و دائمی ادامه دهد.



مبارک خواستار موافقت رژیم اسرائیل و گروههای فلسطین با آتش بس برای دوره مشخصی شد.



نیکلا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسوی هم گفت که رئیس جمهوری مصر فورا و شاید در ساعات آتی از اسرائیل بخواهد برای بررسی مسئله امنیت مرزها میان مصر و نوار غزه نشستی میان طرفین برگزار شود.



اسامه حمدان نماینده حماس در لبنان اظهار داشت : ما ملاحظاتی درباره این طرح داریم، اما بر اساس اصول خود در حال بررسی آن هستیم.



نماینده حماس در عین حال تاکید کرد : حماس با استقرار ناظران بین المللی در نوار غزه هرگز موافقت نخواهد کرد.



وی توقف تجاوزگری به نوار غزه و پایان محاصره این منطقه را مهمترین پیش شرط حماس برای برقراری آتش بس اعلام کرد.



حمدان، با بیان اینکه توافقنامه سال 2005 درباره گذرگاه رفح(که میان رژیم اسرائیل وتشکیلات خودگردان امضا شده بود) اعتباری ندارد، تصریح کرد : گذرگاه رفح باید بر اساس تفاهم مصری و فلسطینی اداره شود.



جنبش حماس همچنین در پاسخ به ادعای صهیونیستها مبنی بر اینکه هر روز سه ساعت حملات خود به غزه را متوقف می کنند؛ پوشش جنایات از سوی اسرائیل دانست.

این در حالی است که شورای امنیت هنوز نتوانسته است درباره پیش نویس قطعنامه ارائه شده از سوی کشورهای عربی که قطر ملاحظاتی درباره آن دارد، تصمیم گیری کند.

تعلل و وقت کشی شورای امنیت و مدعیان دفاع از حقوق بشر در حالی همچنان ادامه دارد که آمار شهدای حملات وحشیانه رژیم اسرائیل به نوار غزه در دوازدهمین روز پیاپی به 680 شهید و بیش از 3100 مجروح رسیده است.