آئین سنتی "گل مالی" در لرستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، مردم لرستان از اولین دقایق امروز با حضور در تکایا و خیمه های سطح شهر در آئین "گل مالی" شرکت کردند و با گل اندود کردن سر و صورت خود عاشورای حزن انگیز را آغاز کردند.

سنت "گل مالی" در لرستان با گل متبرک به نیت عزاداری امام حسین (ع) هر ساله در روز عاشورا جزء لاینفک عزاداری ایام محرم در این استان است. لرستان هر ساله در عزای امام حسین (ع) رخت سیاه بر تن می کند و این جامه سیاهرنگ را با گل متبرک روز عاشورا آذین می بخشد.

امروز هیئات سینه زنی مناطق مختلف خرم آباد نیز با حضور در سطح شهر، مساجد و تکایا در غم و عزای حسین بن علی (ع) گریستند. برگزاری مراسم علم گردانی و چهل منبری از دیگر آئین هایی بود که امروز در مناطق مختلف خرم آباد برگزار شد.

مراسم علم گردانی در خرم آباد دارای قدمتی دیرینه است و شاید حزن انگیز ترین بخش این آیین را بتوان آخرین مرحله آن که در لرستان که به سنت "طوق اشگس" معروف است دانست.

علمی که هیئات عزاداری لرستان در طول روز عاشورا در پیشاپیش هیئت خود به حرکت در می آورند تا ظهر عاشورا به وسیله عزاداران حاجتمند حمل شده و در نهایت در پایان ظهر عاشورا به نشانه افتادن علم حضرت عباس (ع) قسمت های مختلف آن از هم جدا می شود که در اصطلاح به این عمل "طوق اشگس" می گویند.

امسال نیز به مانند هر سال با دیدن این مراسم سنتی غمی بزرگ در قلبهایمان ظهور یافت ، غمی که شاید عظمت آن را یتوان با یادآوری شهادت علمدار کربلا حضرت عباس (ع) در اذهان تصور کرد.

امروز همچنین نماز ظهر عاشورا در محل مصلی الغدیر خرم آباد، مساجد سطح شهر، حسینه ها و تکایا برگزار شد و عزاداران حسینی به یاد آخرین نماز ابا عبدالله الحسین (ع) نماز ظهر و عصر عاشورا را به جماعت اقامه کردند.

گزارش خبرنگاران مهر از شهرستان های بروجرد، پلدختر، دورود، ازنا و دلفان نیز حکایت از برگزاری باشکوه عزاداری امام حسین (ع) در این مناطق دارد.