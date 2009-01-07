از موضع مصر واقعا تقدیر می کنیم /خواهان ادامه جنگ نیستیم!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "شیمون پرز" امروز اظهار داشت : اسرائیل طرح مشترک مصر و فرانسه را با هدف دستیابی به آتش بس در درگیریها در غزه بررسی خواهد کرد.



وی به شبکه اسکای نیوز در قدس گفت : ما واقعا موضع مصر را ارج می نهیم و پیشنهاد این کشور را بررسی خواهیم کرد.



پرز در اظهاراتی که نشان دهنده اعتراف وی به ناکامی ارتش رژیم اشغالگر با وجود امکانات برتر نظامی در برابر رزمندگان فلسطینی که امکاناتی بسیار محدود اما اراده و ایمان بالایی دارند؛ مدعی شد : ما خواهان طولانی شدن جنگ نیستیم و هیچ طمع ورزیهای جغرافیایی نداریم! هدف ما فقط پایان تروریسم(مقاومت)است.

حسنی مبارک" رئیس جمهوری مصر شب گذشته در دیدار با نیکلا سارکوزی همتای فرانسوی خود، طرحی برای آتش بس در غزه ارائه کرد که به نگرانی ها و خواسته های رژیم صهیونیستی بیشتر از مردم بی دفاع غزه و مقاومت توجه کرده است.

حسنی مبارک که تاکنون گذرگاه رفح را به درخواست اسرائیلی ها به روی مردم غزه بسته است، بر اساس طرح خود خواستار آتش فوری و موقت برای دوران مشخصی شده است تا زمینه برای کمکهای بشردوستانه فراهم شود و مصر بتواند به تحرکات خود برای آتش بس فراگیر و دائمی ادامه دهد. وی لغو محاصره و پایان تجاوز را در طرح خود نگنجانده است.

حماس گرچه اعلام داشته طرح مبارک را بر اساس اصول خود بررسی می کند اما تاکید کرده که هرگز با حضور ناظران بین المللی در نوار غزه موافقت نمی کند.

