ادغام سازمان خصوصي سازي و معاونت امور شركتها به خصوصي سازي غير واقعي منجر مي شود

يك كارشناس مسائل اقتصادي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت: ادغام سازمان خصوصي سازي و معاونت امور شركت هاي دولتي در وزارت امور اقتصادي و دارايي با توجه به تضاد اهداف منطقي نيست.

دكتر ابراهيم عباسي افزود: فرآيند خصوصي سازي بايد مستقل از دولت و با تفكر و ديدگاه خصوصي مديريت شود و ادغام آن با معاونت امور شركت هاي دولتي موجب تحليل خصوصي سازي مي شود چرا كه به لحاظ مزايا و امتيازات دولتي، چسبندگي مديريت دولتي و دولتي بودن شركتها بيشتر بوده و خصوصي سازي در حاشيه قرار مي گيرد.

به گفته وي، بهترين راهكار براي موفقيت در خصوصي سازي شركت هاي دولتي ، واگذاري تصميم گيري و سياست گذاري براي فرايند خصوصي شدن به بخش خصوصي است.

وي افزود: با توجه به مخالفت هاي بخش دولتي براي خصوصي شدن، محول كردن خصوصي سازي به بخش خصوصي مي تواند راهگشاي اين فرآيند در كشور باشد.





کد مطلب 81285