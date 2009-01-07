پیام احمدی نژاد به رئیس سازمان کنفرانس اسلامی تسلیم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا علی‌احمدی وزیر آموزش و پرورش که به سنگال سفر کرده است، امروز چهارشنبه در دیدار با عبدالله ولد رئیس جمهور سنگال و رئیس دوره‌ای سازمان کنفرانس اسلامی، پیام کتبی رئیس‌جمهور کشورمان را در ارتباط با وقایع غزه تسلیم وی کرد.

در این دیدار علی‌احمدی با ابلاغ سلام رئیس جمهور بر لزوم اقدام سازمان کنفرانس اسلامی و جامعه جهانی برای رهایی مردم مظلوم غزه از حملات و جنایات رژیم صهیونیستی تاکید کرد. وی در این دیدار با بیان اینکه مردم مظلوم غزه به وحشیانه‌ترین شکل مورد هجوم رژیم صهیونیستی قرار گرفته‌اند، بر ضرورت انجام اقدامات عملی سازمان کنفرانس اسلامی برای بازداشتن رژیم صهیونیستی از کشتار مردم بی‌گناه غزه و تلاش برای امداد‌رسانی سریع به مجروحان، ارسال دارو و مواد غذایی به مردم محاصره شده تاکید کرد.

در این دیدار رئیس جمهور سنگال نیز با اشاره به برخی اقداماتی که کشورش از آغاز حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به غزه انجام داده و بیانیه‌هایی که صادر کرده و تماس‌هایی که با سران کشورهای اسلامی برای توقف کشتار مردم غزه به عمل آورده، افزود: جامعه جهانی باید تلاش کند از قتل ‌عام مردم غزه توسط رژیم صهیونیستی جلوگیری کند و با گشودن مرزها امکان امدادرسانی به مردم محاصره شده را فراهم آورد.

رئیس سازمان کنفرانس اسلامی آمادگی خود را برای اجرای هرگونه پیشنهاد عملی با استفاده از طرفیت سازمان کنفرانس اسلامی اعلام داشت.