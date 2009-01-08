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۱۹ دی ۱۳۸۷، ۱۵:۱۱

فعالیتهای دستگاهای اجرایی در گلستان مستندسازی می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: استاندار گلستان بر لزوم مستندسازی فعالیتهای دستگاههای اجرایی در استان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، یحیی محمود زاده  پیش از ظهر پنجشنبه در این زمینه به خبرنگاران افزود: دستاوردهای انقلاب اسلامی به ویژه دولت نهم نشان از افزایش چندین برابری اعتبارات عمرانی و انجام خدمات مختلف در حوزه های عمرانی، بهداشتی، فرهنگی و اجتماعی دارد که این خدمات باید به مردم ارائه شود.

وی اظهار داشت: فعالیت دستگاههای اجرایی باید توسط روابط عمومی مستند سازی و ارائه شود تا مردم شیرینی این موفقیتها و خدمات را احساس کنند.

به گفته محمودزاده، با توجه به حساسیت موفقیت ایران در عرصه های مختلف، تمامی مدیران با همکاری همه جانبه، بخشی از اعتبارات خود را صرف اطلاع رسانی و تنویر افکار عمومی کنند.

استاندار گلستان بیان داشت: دستگاههای اجرایی موظفند از طریق روابط عمومی و ارتباط مستمر با رسانه های مختلف در اطلاع رسانی عملکرد خود شفاف عمل کنند .

وی به طرحهای سیمرغ اشاره و اضافه کرد: این طرحها باید تا قبل از دهه فجر به بهره برداری برسند.

کد مطلب 812965

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