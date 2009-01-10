اتاق بازرگانی ایران و عراق به شکایت تجار دو کشور رسیدگی می کند

علی صفرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: این اولویتها به منظور حضور قدرتمند و با اقتدار بنگاههای اقتصادی و حفظ و صیانت از دستاوردهای فعلی و ضرورت گسترش فعالیتهای تجاری و اقتصادی ایران و ارائه کالاهای با کیفیت در بازار عراق است.
رئیس سازمان بازرگانی خراسان رضوی اظهار داشت: اطلاعرسانی مستمر از طریق رسانههای دیداری و شنیداری در سطوح ملی و استانی به تولیدکنندگان و صادرکنندگان به منظور تولید و صادرات کالاهای با کیفیت به عراق است.
رئیس سازمان بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: توجیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان جهت استفاده از بستهبندیهای مناسب و با کیفیت با درج مشخصات کالا و تاریخ مصرف به زبانهای لاتین و عربی بر روی بستهبندی آنها و آموزش مستمر تولیدکنندگان و صادرکنندگان از طریق تشکیل کارگاههای آموزشی در خصوص ضرورت انجام صادرات کالاهای با کیفیت است.
صفرزاده در ادامه همچنین افزود: تشکیل کمیتهای با حضور سازمانهای استاندارد، بازرگانی، اتاق بازرگانی، تعاون، سازمان صنایع و معادن، سازمان جهاد کشاورزی، اداره کل گمرک و در سطح استان به منظور نظارت و کنترل کیفیت کالاهای صادراتی به عراق و برخورد با صادرکنندگان کالاهای فاقد کیفیت و استاندارد لازم به عراق است.
وی افزود: فعال شدن اتاق بازرگانی در خصوص رسیدگی فوری به شکایات تجار دو کشور ایران و عراق در جهت حل مشکلات آنها و ارتقای نقش انجمنها، تشکلها، سندیکاها و اتحادیههای تولیدی - صادراتی در تشویق شرکتهای توانمند برای فعالیت بدون واسطه و مستقیم در بازار عراق است.
رئیس سازمان بازرگانی خراسان رضوی افزود: تلاش در جهت گذر از تجارت پیله وری به رسمی از طریق اجرای بند 6 و برگزاری کارگاههای آموزشی مستمر و هدفمند در این خصوص و تشویق شرکتهای برتر به حضور در نمایشگاههایی که توسط جمهوری اسلامی ایران در شهرهای مختلف عراق برگزار میشود.
نظر شما