  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۱ دی ۱۳۸۷، ۱۵:۰۴

اتاق بازرگانی ایران و عراق به شکایت تجار دو کشور رسیدگی می کند

اتاق بازرگانی ایران و عراق به شکایت تجار دو کشور رسیدگی می کند

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی خراسان رضوی گفت: فعال شدن اتاق بازرگانی ایران و عراق در مشهد به خاطر رسیدگی به شکایات تجار دو کشور است.

علی صفرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: این اولویت‌ها به منظور حضور قدرتمند و با اقتدار بنگاه‌های اقتصادی و حفظ و صیانت از دستاوردهای فعلی و ضرورت گسترش فعالیت‌های تجاری و اقتصادی ایران و ارائه کالاهای با کیفیت در بازار عراق است.

رئیس سازمان بازرگانی خراسان رضوی  اظهار داشت: اطلاع‌رسانی مستمر از طریق رسانه‌های دیداری و شنیداری در سطوح ملی و استانی به تولیدکنندگان و صادرکنندگان به منظور تولید و صادرات کالاهای با کیفیت به عراق است.

رئیس سازمان بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: توجیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان جهت استفاده از بسته‌بندی‌های مناسب و با کیفیت با درج مشخصات کالا و تاریخ مصرف به زبان‌های لاتین و عربی بر روی بسته‌بندی آن‌ها و آموزش مستمر تولیدکنندگان و صادرکنندگان از طریق تشکیل کارگاه‌های آموزشی در خصوص ضرورت انجام صادرات کالاهای با کیفیت است.

صفرزاده در ادامه همچنین افزود: تشکیل کمیته‌ای با حضور سازمان‌های استاندارد، بازرگانی، اتاق بازرگانی، تعاون، سازمان صنایع و معادن، سازمان جهاد کشاورزی، اداره کل گمرک و در سطح استان به منظور نظارت و کنترل کیفیت کالاهای صادراتی به عراق و برخورد با صادرکنندگان کالاهای فاقد کیفیت و استاندارد لازم به عراق است.

وی افزود: فعال شدن اتاق بازرگانی در خصوص رسیدگی فوری به شکایات تجار دو کشور ایران و عراق در جهت حل مشکلات آن‌ها و ارتقای نقش انجمن‌ها، تشکل‌ها، سندیکاها و اتحادیه‌های تولیدی - صادراتی در تشویق شرکت‌های توانمند برای فعالیت بدون واسطه و مستقیم در بازار عراق است.

رئیس سازمان بازرگانی خراسان رضوی افزود: تلاش در جهت گذر از تجارت پیله وری به رسمی از طریق اجرای بند 6 و برگزاری کارگاه‌های آموزشی مستمر و هدفمند در این خصوص و تشویق شرکت‌های برتر به حضور در نمایشگاه‌هایی که توسط جمهوری اسلامی ایران در شهرهای مختلف عراق برگزار می‌شود.

کد خبر 813045

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها