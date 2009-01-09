اسرائیل و سرکوب آزادی ها ؛ نمایان شدن آثار شکست در غزه

به گزارش خبرگزاری مهر، معاهده ژنو اهمیت خاصی برای حفظ حقوق خبرنگاران جنگی و عوامل امداد رسانی در هنگام بروز جنگها قائل است، اما متاسفانه رژیم صهیونیستی بدون توجه به حقوق مربوط به آزادی اطلاع رسانی اقدام به دستگیری خبرنگاران در فلسطین اشغالی می کند.



این اقدام اگر چه با واکنش محافل رسانه ای جهان عرب روبرو شده است، اما رسانه های غربی که مدعی دفاع از گردش آزاد خبر هستند در برابر رژیم صهیونیستی سکوت اختیار کرده اند.



از زمان حمله ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه تا کنون، ارتش رژیم اسرائیل برای سرپوش گذاشتن بر جنایات جنگی خود علیه غیر نظامیان،خبرنگاران را از ورود به شهر غزه منع کرد و برخی خبرنگاران که برای پوشش خبری وارد مناطق شمالی و شرقی غزه شده بودند دستگیر یا توسط نظامیان اسرائیلی به قتل رسیدند.



قتل خبرنگار شبکه تلویزیون الجزایر و بمباران دفتر شبکه عربی "روسیه الیوم" در شهر غزه، بخشی از جنایات ارتش رژیم صهیونیستی در طول حمله اخیر خود به غزه بود.



علت مقابله خشونت آمیر ارتش اسرائیل با خبرنگاران خارجی در غزه در چارچوب تلاش این رژیم برای سانسور خبری شدید بر روی جنایات خود درغزه قابل تفسیر است. اگر چه رژیم صهیونیستی نخواهد توانست برای دراز مدت بر اعمال وحشیانه وغیرانسانی خود در غزه سرپوش بگذارد، اما سرانجام ماهیت واقعی و ضد بشری اسرائیل برای ملتهای جهان آشکار خواهد شد.



رفتار دور از ارزشهای اخلاقی و انسانی رژیم اسرائیل با اصحاب رسانه که وظیفه آنان صرفا پوشش حوادث جهان است نوعی ضعف تلقی می شود، زیرا آثار شکست ارتش اسرائیل در برابر رزمندگان فلسطینی در غزه از هم اکنون آشکار شده است.



این ضعف در جریان جنگ 33 روزه ارتش رژیم صهیونیستی علیه ملت لبنان در سال 2006 نیز وجود داشت . در آن زمان ارتش اسرائیل نیز تعدادی از خبر نگاران و فیلمبردارانی را که از کشته های ارتش اسرائیل فیلم وعکس مخابره کرده بودند دستگیر کرد.



اکنون که ارتش اسرائیل خبرنگار محلی شبکه العالم را دستگیر و به نقطه نامعلومی منتقل کرده وظیفه همه نهادهای مدافع حقوق خبرنگاران و خبرنگاران بدون مرز اقتضا می کند تا اقدامات اساسی برای رهایی خضر شاهین خبرنگار شبکه العالم انجام دهند.

حسن هانی زاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه