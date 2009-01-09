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۲۰ دی ۱۳۸۷، ۱۲:۰۵

برترین فیلمبرداران سال 2008 معرفی شدند

برترین فیلمبرداران سال 2008 معرفی شدند

جامعه فیلمبرداران آمریکا برای انتخاب برنده بیست و سومین جایزه سالیانه دستاورد برجسته در روز 15 فوریه پنج نامزد معرفی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسکرین دیلی اعلام کرد نامزدهای بهترین فیلمبردارهای سال 2008 سینمای آمریکا عبارتند از کلودیو میراندا برای "مورد عجیب بنجامین باتن"، والی فیستر برای "شوالیه تاریکی"، کریس منگس و راجر دیکینز برای "کتابخوان"، راجر دیکینز برای "مسیر انقلابی" و آنوتنی داد منتل برای "میلیونر زاغه‌نشین".

راجر دیکینز پشت دوربین فیلمبرداری

این هشتمین و نهمین نامزدی دیکینز است که سال 1995 برای "رستگاری شاوشنک" فرانک دارابونت و سال 2002 برای "مردی که آنجا نبود" برادران کوئن جایزه جامعه فیلمبرداران آمریکا را از آن خود کرد. منگس و فیستر به ترتیب چهار و دو بار نامزد این جایزه شده‌اند و منتل و میراندا هم نخستین نامزدی خود را تجربه می‌کنند.

مایکل گوی رئیس کمیته جوایز جامعه فیلمبرداران آمریکا در این باره گفت: این پنج فیلمبردار فوق‌العاده مستعد از نگاه همتایانشان که صدها فیلم را برای انتخاب برترین‌ها دیده و ارزیابی کرده‌اند، معیارهای امروزی فیلمبرداری هنرمندانه را به سطحی قابل رقابت رسانده‌اند.

کد مطلب 813095

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