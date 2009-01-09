600 میلیون تومان هزینه کسب چهار مدال کمانداران در گوانگجو است

کریم صفایی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برنامه های کمانداران تا بازیهای آسیایی سال 2010 گفت: در قالب برنامه های برون مرزی تیم ملی برای حضور در بازیهای آسیایی گوانگجو، 10 مسابقه مهم در سطح آسیایی و جهانی و برپایی حداقل سه اردوی برون مرزی در کشورهای صاحب نام تیروکمان طراحی شده است.

وی با بیان اینکه روند تمرین کمانداران زیر نظر یک گروه کارشناسی دنبال می شود، گفت: روند تمرین تیراندازان مطابق با برنامه های کشورهای صاحب نامی چون کره طراحی شده است به طوریکه اردوهای شبانه روزی نه تنها تا سال 2010 بلکه تا المپیک 2012 لندن دنبال و تحت هیچ شرایطی قطع خواهد شد.

رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان با بیان اینکه ساخت و تکمیل سایت اختصاصی تیروکمان کمک بسزایی در آماده سازی تیم ملی دارد، اظهار داشت: ما در بخش اعتبارات بیش از 600 میلیون تومان هزینه سالانه اردوهای شبانه روزی، اسکان تیم ملی، غذا، ایاب وذهاب، حقوق مربیان و ورزشکاران و کادر فنی، اعزام های برون مرزی و تهیه تجهیزات را پیش بینی کرده ایم.

وی در پایان به برنامه های پیش روی کمانداران در سال 2009 اشاره کرد و گفت: رقابتهای قهرمانی آسیا و جهان، سه جایزه بزرگ آسیا و جهانی، مسابقات جایزه بزرگ تیروکمان آسیا در تهران از جمله مهمترین برنامه های تیراندازان در سال جدید میلادی خواهد بود.

صفایی خاطرنشان کرد: ما نزدیک به یک سال و نیم پیش از المپیک کسب دو سهمیه مردان و زنان را پیش بینی کردیم بطوریکه بسیاری این پیش بینی را یک آرزوی بلند پروازانه و محال قلمداد کردند اما درست چند هفته قبل از المپیک به این هدف رسیدیم.

وی تصریح کرد: هرچند پیش بینی نتایج دوسال آینده بسیار سخت است اما ما به دنبال ارائه برنامه های خود به کمیته ملی المپیک و سازمان پیش بینی کسب حداقل چهار نشان برنز را در بازیهای آسیایی 2010 انجام داده ایم بطوریکه کسب حداقل دو نشان برنز تیمی و انفرادی ریکرو مردان و دو نشان برنز تیمی وانفرادی ریکرو زنان سهم حضور تیراندازان ایرانی در گوانگجو خواهد بود.