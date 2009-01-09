دور برگشت لیگ برتر کشتی آزاد از فردا آغاز می شود/ رقابت صنایع و گراد برای قهرمانی

به گزارش خبرنگار مهر، این رقابتها که با شرکت 11 تیم گاز مازندران ، راه آهن خراسان رضوی ، نیروی زمینی ارتش ، KSB کلاردشت ، صدرا زیرآب مازندران ، صنایع و معادن همدان ، گراد ، سیمان درود ، آزادگان بابل ، باشگاه ورزشی عسگری محمدیان و نفت تهران در دو گروه پیگیری می شود از فردا شنبه در شهرهای مختلف پیگیری خواهد شد. هفته اول دور برگشت این پیکارها روز چهارشنبه نیز ادامه خواهد یافت.

دور رفت مسابقات لیگ برتر کشتی آزاد باشگاههای کشور با قهرمانی تیم های صنایع و معادن همدان و گراد در گروه های A و B به پایان رسید. این رقابتها با انجام مسابقات دور برگشت 25 بهمن ماه به پایان می رسد.

قرار است فصل جدید مسابقات لیگ برتر کشتی فرنگی پس از پایان مسابقات لیگ کشتی آغاز از روز 25 بهمن ماه آغاز شود.