به گزارش خبرنگار مهر، اسکرین دیلی اعلام کرد ویلاند اسپک مدیر بخش پانورامای برلیناله است و طبق سنت دورههای گذشته امسال نیز فیلمهای مستند حداکثر یک سوم 50 فیلم حاضر در این بخش را به خود اختصاص خواهند داد.
سرشناسترین فیلمساز حاضر در بخش پانوراما پنجاه و نهمین دوره جشنواره برلین خوزه پادیلا است که پارسال با "یگان ویژه" خود جایزه خرس طلایی بهترین فیلم این جشنواره را برد. فیلمساز برزیلی امسال با مستند سیاه و سفید "گراپا" به برلین میآید که موضوع آن درباره گرسنگی جهانی است.
فیلمهایی که تا امروز حضورشان در بخش پانوراما برلین 2009 قطعی شده عبارتند از "شر مطلق" اولی لومل از آمریکا، "آندره" روبرتو کاستن از اسپانیا، "در خطر" از اندونزی، "کایوت" چما رودریگز از اسپانیا، "مرد استخوانی" وولفگانگ مورنبرگر از اتریش، "درختان انجیر" جان گریسن از کانادا، "گراپا" خوزه پادیلا از برزیل، Ghosted مونیکا تروت از آلمان / تایوان، "همه اطرافیان ما" هاشیگوشی ریوسوکه از ژاپن، "زندگی برتر" گری ییتس از کانادا.
"باغ وحش انسانی" رای راسموسن از فرانسه، "روز دامنه" ژان ـ پل لیلنفلد از فرانسه / بلژیک، "یگانهای رنگینکمانی" ریری رضا از اندونزی، "پدرو" نیک اوشنو از آمریکا، "شیب نور" یان کروگر از آلمان، "قدمزنان" آگوستین دیاز یانس از اسپانیا / مکزیک، "کنتس" ژولی دلپی از آلمان / فرانسه، "وقتی غریبهای" تام دیچیلیو از آمریکا، "آذرخش سفید" دومینیک مرفی از بریتانیا / آمریکا و "بچه اشتباهنشده" و "لعنت بر تل آویو متفاوت" هر دو از رژیم صهیونیستی.
پنجاه و نهمین جشنواره بینالمللی فیلم برلین پنجم فوریه (17 بهمن) با اولین نمایش جهانی "بینالملل" توم تیکور با بازی کلایو اوون و نومی واتس آغاز میشود و تا 15 فوریه (27 بهمن) ادامه دارد. تیلدا سوئینتن بازیگر بریتانیایی رئیس داوران بخش بینالملل است.
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