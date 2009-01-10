تولید هورمون برای کنترل زمان گل دهی گیاهان توسط محققان کشور

محمد جواد محمدیان مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این هورمون با استفاده از فناوری نانو تولید شده که می تواند مانع از یخ زدگی گیاهان شود و 15 تا 20 روز زمان گل دهی گیاهان را به تعویق بیاندازد.

وی افزود: این هورمون با غلظت های خاصی بر روی برگ درختان پاشیده می شود و زمان گل دهی گیاهان را 20 روز به تعویق می اندازد و بعد این زمان، گل دهی آغاز می شود.

محمدیان به نحوه عملکرد این هورمون اشاره کرد و ادامه داد: این محصول با افزایش و کاهش میزان گاز "اتیلن" شرایطی را در گیاهان ایجاد می کند تا عکس العمل مورد نظر را از خود نشان دهد.

مجری طرح با بیان اینکه این هورمون اوایل پاییز قبل از ریزش برگها پاشیده می شود، اظهار داشت: این هورمون بر روی کیفیت و رنگ گیاهان تاثیری ندارد ضمن آنکه استفاده از این هورمون باعث می شود که محصولات یک هفته زودتر به بازار عرضه شود.

وی با تاکید بر اینکه این محصول برای کلیه گیاهان و درختان کاربرد دارد، اضافه کرد: این هورمون برای گیاهان زراعی برای تعیین زمان گل دهی استفاده می شود ضمن آنکه برای تزئین درختانی چون کاج و سرو نیز به کار برده می شود. این هورمون با جلوگیری از رشد طولی باعث می شود که درختان از عرض رشد کنند. به این ترتیب می توان با استفاده از این محصول فضای مناسب سبزی را ایجاد کرد.

محمدیان با بیان اینکه غلظتهای مورد نظر بر روی محصول درج شده است، اضافه کرد: کاربرد این محصول بسیار ساده است و کشاورزان به راحتی می توانند برای اهداف مورد نظر از آن استفاده و نتایج آن را در بهار سال بعد مشاهده کنند.

وی با اشاره به این مطلب که در حال حاضر این طرح در فاز نیمه صنعتی است، ادامه داد: این محصول به زودی وارد فاز تولید انبوه خواهد شد و به بازار عرضه می شود.