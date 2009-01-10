اعلام برنامه های فدراسیون جهانی هندبال/ تونس و مصر میزبان نوجوانان و جوانان

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون جهانی هندبال در حالی برنامه های خود را در سال 2009 اعلام کرده است که دو تیم نوجوانان و جوانان کشورمان با قرار گرفتن بر روی سکوهای آسیایی مجوز حضور در مسابقات قهرمانی جهان را بدست آورده اند تا هندبال ایران در سال میلادی جدید سالی جهانی را پیش روی داشته باشد.

سومین دوره مسابقات هندبال قهرمانی نوجوانان جهان(مردان) 9 تا 19 تیرماه - تونس و هفدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی جوانان جهان(مردان) 15 تا 28 مردادماه - مصر دو رقابت مهم جهانی پیش روی تیم های ملی ایران است.

برگزاری بیست و یکمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی جهان(مردان) 27 دی تا 13 اسفندماه - کرواسی و کنگره جهانی سال 2009 به منظور برگزاری انتخابات جدید رئیس فدراسیون جهانی هندبال - ‍‍ژوئن سال 2009- مصر( هم اکنون حسن مصطفی از مصر ریاست فدراسیون جهانی هندبال را برعهده دارد) دو برنامه مهم فدراسیون جهانی در سال جاری خواهد بود.

نوزدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی جوانان جهان(بانوان)، بیست و یکمین دوره مسابقات قهرمانی هندبال مردان در رده سنی بزرگسالان، دو کنگره جهانی، برگزاری دوره های ارتقاء مربیگری و داوری، برگزاری مسابقات هندبال ساحلی انتخابی جام جهانی در 5 قاره مختلف از دیگر برنامه های مهم فدراسیون جهانی هندبال در سال 2009 که تیم های ملی هندبال کشورمان تنها در دو مسابقه قهرمانی هندبال بزرگسالان در کرواسی و مسابقات بانوان حضور نخواهند داشت.

کنفدراسیون هندبال آسیا نیز برنامه های خود را در سال 2009 اعلام کرده است که از جمله مهمترین رقابتهایی که تیم های ملی ایران یا نمایندگان کشورمان در آن حضور خواهند داشت می توان مسابقات قهرمانی جوانان آسیا(بانوان)12 تا 19 مرداد ماه، جام ملتهای آسیا(مردان)، دوازدهمین دوره جام باشگاه های آسیا(مردان) 24 بهمن تا ششم اسفند ماه - عربستان، سیزدهمین دوره جام باشگاه های آسیا، مسابقات هندبال ساحلی انتخابی جام جهانی(مردان) فروردین ماه- تایلند و دو کنگره آسیایی اشاره کرد.