به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از PNA، با وجود گذشت بیش از 350 سال از مرگ رنه دکارت - پدر فلسفه جدید غرب - دولت فرانسه اعلام کرد که پیکر وی را از پاریس به محل تحصیلش در ایالت "سارت" واقع در شمال‌غربی این کشور منتقل خواهد کرد.

این سومین بار است که پیکر دکارت جابجا می‌شود. بار نخست جسد وی از محل درگذشت و دفنش استکهلم - پایتخت سوئد - به فراسه انتقال یافت و پس از آن نیز در زمان انقلاب کبیر فرانسه پیکر دکارت چندین بار جابجا شد و در نهایت در کلیسای "سن ژرمن دو بری" در پاریس آرام گرفت.

گفته می‌شود تا کنون چند قطعه از استخوانهای دست دکارت به سرقت رفته و فروخته شده است و کارشناسان میراث فرهنگی فرانسه فاش کرده‌اند که جمجمه‌ای که در موزه بشر این کشور نگهداری می‌شود کاسه سر رنه دکارت است.

رنه دکارت فیلسوف، ریاضیدان و فیزیکدان بزرگ عصر رنسانس در سال 1596 میلادی در ایالت تورن فرانسه متولد شد. وی در بهار سال 1619 میلادی از هلند به دانمارک و آلمان رفت و به خدمت سرداری به نام ماکسیمیلیان درآمد. اما زمستان فرا رسید و در دهکده نوبرگ (Neuberg) در حوالی رود دانوب، بی دغدغه خاطر و با فراغت تمام، به تحقیق در ریاضیات پرداخت و در پیشرفت این ررشته تاثیر به سزایی گذاشت.

دکارت در سال 1628 میلادی بار دیگر به هلند بازگشت و تا سال 1649 میلادی به صورت تنها و دور از هرگونه غوغای سیاسی و اجتماعی تمام اوقات خود را صرف پژوهشهای علمی و فلسفی کرد. در سپتامبر 1649 به دعوت کریستین ملکه سوئد برای تعلیم فلسفه خویش به دربار وی در استکهلم رفت.



اما زمستان سرد این کشور اسکاندیناوی از یکسو و ضرورت سحرخیزی در ساعت 5 بامداد برای تعلیم ملکه از سوی دیگر، دکارت را که به این نوع آب و هوا و سحرخیزی عادت نداشت به بیماری ذات الریه مبتلا ساخت و سرانجام در 11 فوریه سال 1650 در همان جا درگذشت و پس از مدتی جسدش به فرانسه انتقال یافت.

دکارت قانون شکست نور را در علم فیزیک کشف کرد و هندسه تحلیلی را در ریاضیات و هندسه بنا نهاد و در تاریخ فلسفه غرب نیز وی را بنیانگذار فلسفه جدید می‌دانند.