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۲۰ دی ۱۳۸۷، ۱۲:۵۵

ابراهیمی در گفتگو با مهر:

لژیونرها از دیدار با سنگاپور می آیند/ وضعیت پیروز قربانی مشخص نیست

لژیونرها از دیدار با سنگاپور می آیند/ وضعیت پیروز قربانی مشخص نیست

سرپرست تیم ملی فوتبال کشورمان تاکید کرد: 4 لژیونر دعوت شده به تیم ملی دو روز پیش از دیدار با سنگاپور در چارچوب مسابقات مقدماتی جام ملتهای آسیا به تیم ملی ملحق خواهند شد.

احمد ابراهیمی سرپرست تیم فوتبال کشورمان با بیان این مطلب به خبرنگار مهرافزود : جواد نکونام و مسعود شجاعی پس از دیدار یکشنبه تیم اوساسونا مقابل بارسلونا و احتمالا روز دوشنبه به اردوی تیم ملی ملحق خواهند شد ضمن اینکه مهرزاد معدنچی ملی پوش تیم النصر نیز جمعه شب وارد تهران خواهد شد.

وی اضافه کرد: وحید هاشمیان بازیکن تیم بوخوم آلمان نیز یکشنبه شب وارد تهران می شود و از روز دوشنبه در تمرینات تیم ملی شرکت خواهد کرد.

سرپرست تیم ملی در خصوص آخرین وضعیت "پیروز قربانی" و احتمال حضورش در دیدار دوستانه مقابل چین اظهار داشت : وی به دلیل فوت پدرش وضعیت روحی مناسبی ندارد و نتوانسته در تمرینات روزهای اخیر شرکت کند و حضورش در دیدار با چین به نظر کادر فنی بستگی دارد.

ابراهیمی در خصوص دیدار تدارکاتی با چین اظهار داشت : دیدار با چین پیش از نخستین مسابقه تیم ملی در رقابتهای مقدماتی جام ملتهای آسیا مقابل سنگاپور می تواند در هماهنگی و انسجام تیمی و شناخت کادر فنی از آخرین وضعیت ملی پوشان بسیار موثر باشد و بویژه اینکه با توافق صورت گرفته در این مسابقه هر تیم مجاز خواهد بود از 6 بازیکن تعویضی استفاده کند.

وی در خصوص شناخت از تیم ملی چین اظهار داشت : این تیم با توجه دیدار چهارشنبه آینده خود مقابل سوریه با تمام بازیکنان اصلی و لژیونر خود به ایران آمده است و قطعا حریف تدارکاتی مناسبی برای تیم کشورمان خواهد بود.  

وی اظهار داشت : امیدوارم تماشاگران علاقمند به تیم ملی با حضور در ورزشگاه آزادی تیم ملی را با روحیه مضاعفی برای دیدار با سنگاپور آماده کنند.

دیدار تدارکاتی تیم های ملی فوتبال ایران و چین ساعت 15 امروز - جمعه - به قضاوت سعید مظفری در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.

کد مطلب 813161

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