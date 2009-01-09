لژیونرها از دیدار با سنگاپور می آیند/ وضعیت پیروز قربانی مشخص نیست

احمد ابراهیمی سرپرست تیم فوتبال کشورمان با بیان این مطلب به خبرنگار مهرافزود : جواد نکونام و مسعود شجاعی پس از دیدار یکشنبه تیم اوساسونا مقابل بارسلونا و احتمالا روز دوشنبه به اردوی تیم ملی ملحق خواهند شد ضمن اینکه مهرزاد معدنچی ملی پوش تیم النصر نیز جمعه شب وارد تهران خواهد شد.

وی اضافه کرد: وحید هاشمیان بازیکن تیم بوخوم آلمان نیز یکشنبه شب وارد تهران می شود و از روز دوشنبه در تمرینات تیم ملی شرکت خواهد کرد.

سرپرست تیم ملی در خصوص آخرین وضعیت "پیروز قربانی" و احتمال حضورش در دیدار دوستانه مقابل چین اظهار داشت : وی به دلیل فوت پدرش وضعیت روحی مناسبی ندارد و نتوانسته در تمرینات روزهای اخیر شرکت کند و حضورش در دیدار با چین به نظر کادر فنی بستگی دارد.

ابراهیمی در خصوص دیدار تدارکاتی با چین اظهار داشت : دیدار با چین پیش از نخستین مسابقه تیم ملی در رقابتهای مقدماتی جام ملتهای آسیا مقابل سنگاپور می تواند در هماهنگی و انسجام تیمی و شناخت کادر فنی از آخرین وضعیت ملی پوشان بسیار موثر باشد و بویژه اینکه با توافق صورت گرفته در این مسابقه هر تیم مجاز خواهد بود از 6 بازیکن تعویضی استفاده کند.

وی در خصوص شناخت از تیم ملی چین اظهار داشت : این تیم با توجه دیدار چهارشنبه آینده خود مقابل سوریه با تمام بازیکنان اصلی و لژیونر خود به ایران آمده است و قطعا حریف تدارکاتی مناسبی برای تیم کشورمان خواهد بود.

وی اظهار داشت : امیدوارم تماشاگران علاقمند به تیم ملی با حضور در ورزشگاه آزادی تیم ملی را با روحیه مضاعفی برای دیدار با سنگاپور آماده کنند.

دیدار تدارکاتی تیم های ملی فوتبال ایران و چین ساعت 15 امروز - جمعه - به قضاوت سعید مظفری در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.