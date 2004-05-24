استقلال مقابل پاسارگاد بازي نمي كند

علي نظري جويباري سرپرست تيم استقلال تهران با بيان مطلب فوق به خبرنگار " مهر " افزود : طبق قانوني كه فدراسيون فوتبال مدتها قبل آنرا به تصويب رسانده هر تيمي كه سه بازيكن در تيم ملي داشته باشد از مسابقات باشگاي معاف خواهد بود و ما نيز بر اساس همين دستورالعمل قصد داريم از اين حربه قانوني استفاده كرده و بازي با پاسارگاد را به تعويق بيندازيم تا با تمام توان در جام حذفي به ميدان برويم.

وي ادامه داد : من با آقاي برانكو دراين زمينه جلسه داشتم و ايشان در خصوص در اختيار گذاشتن ملي پوشان ما براي ديدار روز پنجشنبه موافقت نكرد ما هم با فدراسيون مكاتبه كرديم و قرار است فردا جواب نامه ما از طريق فدراسيون اعلام شود. به هر حال اين حق قانوني ما است و باشگاه استقلال قصد دارد تا از اين راه حل قانوني براي حضوري قدرتمندانه در رقابتهاي جام حذفي استفاده نمايد.