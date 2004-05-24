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۴ خرداد ۱۳۸۳، ۱۹:۲۰

استقلال مقابل پاسارگاد بازي نمي كند

باشگاه استقلال طي در خواستي رسمي از فدراسيون فوتبال خواست تا ديدار اين تيم مقابل پاسارگاد در چارچوب رقابتهاي جام حذفي را به زمان ديگري موكول نمايد.

علي نظري جويباري سرپرست تيم استقلال تهران با بيان مطلب فوق به خبرنگار " مهر " افزود : طبق قانوني كه فدراسيون فوتبال مدتها قبل آنرا به تصويب رسانده هر تيمي كه سه بازيكن در تيم ملي داشته باشد از مسابقات باشگاي معاف خواهد بود و ما نيز بر اساس همين دستورالعمل قصد داريم از اين حربه قانوني استفاده كرده و بازي با پاسارگاد را به تعويق بيندازيم تا با تمام توان در جام حذفي به ميدان برويم.
وي ادامه داد : من با آقاي برانكو دراين زمينه جلسه داشتم و ايشان در خصوص در اختيار گذاشتن ملي پوشان ما براي ديدار روز پنجشنبه موافقت نكرد ما هم با فدراسيون مكاتبه كرديم و قرار است فردا جواب نامه ما از طريق فدراسيون اعلام شود. به هر حال اين حق قانوني ما است و باشگاه استقلال قصد دارد تا از اين راه حل قانوني براي حضوري قدرتمندانه در رقابتهاي جام حذفي استفاده نمايد.

کد مطلب 81317

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