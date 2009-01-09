اصناف برای تنظم بازار فعالانه وارد عمل شوند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، نادعلی کهنسال شامگاه پنجشنبه در نشست با اصناف در مینودشت افزود: فعال شدن کمیته ساماندهی واحدهای بدون پروانه کسب، برپایی نمایشگاه فروش بهاره و فروش فوق العاده و همچنین ایفای نقش مؤثر از سوی بازاریان جهت برپایی مراسمهای ایام محرم و صفر و برنامه های سی امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی از جمله برنامه هایی است که موجب تنظیم بازار می شود.

وی اظهار داشت: یکی از برنامه های اصلی دولت در طرح تحول اقتصادی اصلاح شبکه های توزیع است که توسط وزارت بازرگانی اجرایی می شود.

وی خاطرنشان کرد: اجرای پروژه ملت کارت و سامانه مشاورین املاک از جمله برنامه های محوری برای ساماندهی اصناف و نظارت بر بازار است.

رئیس سازمان بازرگانی از اصناف و بازاریان به عنوان چشم و چراغ جامعه یاد کرد و گفت: بازاریان می توانند با درایت در تامین و توزیع به موقع کالا یا خدمات، قانع بودن به سود عادلانه و ارئه خدمات صادقانه در تنظیم بازار کمک کنند.

کهنسال به برخی مشکلات فراروی اصناف در استان اشاره و اضافه کرد: برخی مشکلات کلان و کشوری است و نمایندگان اصناف استان در شورای اصناف کشور، با کار کارشناسی مسائل را جمع بندی کنند.

وی عنوان کرد: برخی از مشکلات اصناف مربوط به داخل استان است که می توان با بررسی و ارائه نظرات کارشناسی از طریق کمیسیونهای نظارت در هر شهرستان حل و فصل شود.