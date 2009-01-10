سرمربی جدید تا بازیهای آسیایی فرصت دارد / مخالفان همیشه هستند

بهزاد کتیرایی با بیان این مطلب به خبرنگار مهر گفت: تیم ملی حضور در اولین دوره رقابتهای المپیک هنرهای رزمی را اردیبشهت ماه آینده به میزبانی بانکوک پیش رو دارد که از این رو باید سرمربی تیم ملی را انتخاب می کردیم.

وی ادامه داد: به همین دلیل جلسه کمیته فنی با این هدف تشکیل شد که در نهایت حاضرین به مسعود رهنما به عنوان سرمربی تیم ملی رای دادند.

رئیس فدراسیون کاراته در مورد این انتخاب و برخی مخالفت ها گفت: به هر حال هر انتخابی هم مخالف دارد و هم موافق. ولی طبق نظر کمیته فنی در شرایط کنونی رهنما بهترین گزینه است که سابقه کسب نتایج در خور توجه با تیم ملی امید را دارد. ضمن اینکه نگاه ما به آینده است و با هدف پشتوانه سازی ،حضور نفرات شایسته رده سنی امید را درالمپیک هنرهای رزمی بیشتر مورد توجه ما قرار دارد.

کتیرایی با بیان اینکه فرصت رهنما تا اردیبشهت ماه است اظهارداشت: وی برای همین دوره از مسابقات هدایت تیم ملی را برعهده دارد و بعد از آن در مورد کادر فنی تیم ملی جهت شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا که شهریورماه برگزار خواهد شد تصمیم گیری می شود.

رئیس فدراسیون کاراته در پایان گفت: رقابتهای انتخابی تیم ملی تحت عنوان قهرمانی کشور طی روزهای 13 و 14 بهمن ماه برگزار خواهد شد و هر کاراته کایی که مدعی حضور در تیم ملی است باید در این مسابقات به روی تاتامی برود.