ریشه بازیکن سالاری باید خشکیده شود / همه باید در انتخابی شرکت کنند

مسعود رهنما با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر گفت: هر پست و جایگاهی شرح وظایف خاص خود را دارد و من برای موفقیت تیم ملی برنامه هایی دارم که اردونشینان باید خود را با آن هماهنگ کنند.

وی در مورد انتخاب خود گفت: خدا را شکر می کنم در زمانی این مسئولیت به من واگذار شده که نخبه ترین نفرات کاراته ایران در تیم ملی حضور دارند و جمعی از بهترین های رده سنی امید در حال ورود به رده سنی بزرگسالان هستند.

سرمربی جدید تیم ملی کاراته افزود: از سوی دیگر کاری که من دو سال قبل در مسابقات جهانی قبرس با هدایت تیم ملی جوانان آغاز کردم، سالجاری با مربیگری تیم امید در رقابتهای جهانی ترکیه ادامه یافت و فکر می کنم این پروسه با حضور در راس کادر فنی تیم ملی بزرگسالان برای به نتیجه رسیدن برنامه های من کامل شد.

سرمربی تیم ملی در مورد برنامه های خود گفت: برای رسیدن به موفقیت در هر کاری باید برنامه داشت و من نیز از این قاعده مستثنی نیستم. تا زمان شروع المپیک آسیایی 70 روز زمان داریم و45 روز برنامه تمرینی و اردویی در این برنامه در نظر گرفته شده که روز دوشنبه برنامه مکتوب خود را به کمیته فنی داده و پس از تایید اجرا خواهم کرد.

رهنما در مورد نحوه انتخاب اردونشینان گفت: چند سالی است که به دلیل برخی ملاحظات چهره های صاحب نام در مسابقات قهرمانی کشور به میدان نمی روند. ولی در این دوره تمامی مدعیان باید در این مسابقات که حکم انتخابی تیم ملی را دارد ودر پایان تنها سه نفر در هر وزن به اردو دعوت خواهند شد به میدان بروند.

وی در توضیح بیشتر این موضوع گفت: همه نفرات مدعی بدون استثنا باید در مسابقات قهرمانی کشور شرکت کنند ولی اجدادی، عباس زاده ، حسنی پور و پورشیب که مدال طلای جهانی امیدها را کسب کرده و حسین روحانی که برنز جهانی ژاپن را در اختیار دارد در صورت باخت هم به اردوی تیم ملی دعوت خواهند شد.

سرمربی تیم ملی در پایان پیرامون انتخاب همکاران خود گفت: در این مورد نیز با کمیته فنی هماهنگ هستم و نفرات مورد نظر خود را برای تایید نهایی به فدراسیون معرفی خواهم کرد.