انتخاب مدیر فنی و سرمربی کوراش / مسابقات انتخابی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کوراش یکی از رشته ای رزمی است که در اولین دوره المپیک هنرهای رزمی آسیا حضور خواهد داشت. به همین منظور فدراسیون جودو و کوراش با اعلام زمان برگزاری رقابتهای انتخابی تیم ملی این رشته ، مدیر فنی و سرمربی آن را نیز انتخاب کرد.

برهمین اساس خسرو دلیر که در اولین اعزام تیم ملی کوراش به مسابقات جهانی ازبکستان در سال 78، موفق به کسب نشان طلای جهانی این رقابت‌ها شد به عنوان سرمربی و مجید زارعیان، مربی سابق تیم ملی جودو بزرگسالان به عنوان مدیر فنی تیم‌های ملی کوراش جوانان و بزرگسالان منصوب شدند.

ضمن اینکه مسابقات انتخابی تیم ملی کوراش برای شرکت تیم ملی در مسابقات المپیک هنرهای رزمی تایلند، 4 و 5 بهمن در خراسان شمالی برگزار خواهد شد.