فرهنگ سرمایه گذاری صنایع روی تیمهای ورزشی در کشور ضعیف است

سید حمید حسینی در گفتگو با مهر با اشاره به مشکلات مالی تیمهای ورزشی در کشور و عدم حمایت صنایع از تیمها اظهار داشت: عمده مشکل هندبال و بسکتبال در کرمان نبود اسپانسر است.

وی افزود: با کمک استانداری کرمان با چند بخش صنعتی مهم در کرمان صحبت کردیم اما هیچ کدام حاضر به سرمایه گذاری در ورزش نشدند.

وی گفت: برخی از صنایع استان حتی تبلیغات خود را به سایر تیمهای لیگ داده اند و در این میان و در حالی که تیم استان از لحاظ مالی با مشکل مواجه است بودجه در سایر تیمها خرج می شود.

سرپرست هیئت هندبال کرمان عنوان کرد: در حال حاضر سررسید قسط دوم بازیکنان فرارسیده است اما به دلیل کمبود بودجه توانایی پرداخت هزینه قرارداد بازیکنان را نداریم این درحالی است که بدهی های سال گذشته بازیکنان نیز هنوز پرداخت نشده است و تیمهای ابومسلم و شهرکرد نیز در لیگ امسال از مشکلات مالی رنج می برند.

به گفته وی، مشکلات تیم هیئت هندبال کرمان به خصوص در زمینه مسائل مالی تا کنون ادامه یافته است اما هیچ کدام از مسئولان استان برای این تیم هیچ تصمیمی نگرفته اند.

وی تصریح کرد: برخی از افراد نمی خواهند 2 تیم هندبال در کنار هم در کرمان فعال باشند البته تیم هیئت هندبال فقط یک هفته به آغاز لیگ تشکیل شده است و نسبت به سایر تیمها که هزینه های میلیونی برای لیگ کرده اند بهتر نتیجه گرفته است.

حسینی افزود: تیم هیئت هندبال کرمان با دست خالی پا به پای تیمهایی که چندین میلیون در لیگ هزینه کردند پیش آمد و در کنار مسائل مالی و داوری توانستیم خود را در بین تیمهای مطرح نگه داریم.

وی با اشاره به کمک های دولت به باشگاههای استقلال و پیروزی خواستار کمک دولت برای پرداخت حق قراردادهای بازیکنان دیگر تیمها نیز شد.