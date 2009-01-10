هیئت هندبال کرمان شرایط حضور در لیگ سال آینده را ندارد

محسن اخگر در گفتگو با مهر اظهار داشت: با توجه به شرایط مالی نامناسب تیم هیئت هندبال کرمان و عدم حمایت از مجموعه تیم، ادامه فعالیت تیم در فصل آینده امکان ندارد.

وی افزود: هیئت هندبال کرمان در سالهای گذشته و حتی سال جاری از تیمهای پرقدرت لیگ هندبال کشور و آسیا بود اما به موقعیت هندبال کرمان در کشور و حتی در سطح آسیا هم توجهی نشده است.

وی اضافه کرد: هنوز من و سرپرست تیم بابت برخی از بازی های خارج از خانه بدهکار هستیم زیرا در برخی مواقع هزینه اعزام تیم به سایر استانها را خودمان پرداخت می کردیم.

اخگر عنوان کرد: از لحاظ روحی تمام اعضای تیم از جمله بازیکنان و کادر فنی و مدیریت با مشکل مواجه شده ایم و خسته هستیم.

وی گفت: در این وضعت مالی از همه طرف هم مورد هجمه قرار می گیریم به طوریکه برخی از افراد در کرمان گمان می کنند هیئت هندبال کرمان در شرایط مالی خوبی قرار دارد.

سرمربی هیئت هندبال کرمان گفت: در بسیاری از بازی ها برای تهیه بلیط و اسکان بازیکنان در استانهای مجبور به قرض گرفتن از منابع مختلف شده ایم اما این مسئله از دید بسیاری از افراد پنهان مانده است.

اخگر گفت: این حاشیه سازی ها و مشکلات مالی جایی برای ادامه فعالیت هیئت هندبال در لیگ آینده باقی نگذاشته است.