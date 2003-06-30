مسوول كتابخانه "فراگير" : تا پايان سال 5 كتابخانه فراگير در سطح تهران راه اندازي مي شود

رقيه نادر زاده مسئول كتابخانه فراگير در گفتگو با خبرنگار فرهنگي" مهر" در مورد اهداف راه اندازي اين كتابخانه گفت: اين بچه ها هر كدام در مدارس خود كتابخانه هاي خاص دارند ، اما مي خواستيم تمام اين بچه ها در يك مكان و به همراه بچه هاي عادي مشغول مطالعه و فعاليتهاي فرهنگي ، هنري شوند تا هم تواناييهاي خود را به اثبات برسانند و هم از حق طبيعي خويش بهره مند شوند تا تفاوتي ميان خود و ديگر كودكان احساس نكنند .

نادرزاده درباره كتابهاي كودكان نابينا در اين كتابخانه گفت: در كتابخانه فراگير سه نوع كتاب بريل ، گويا ولمسي - تصويري براي كودكان نابينا موجود است . كتابهاي بريل اين مجموعه شامل 100 عنوان كتاب با موضوعات ادبي ، مذهبي و علمي است ، همچنين در اين كتابخانه 100 عنوان كتاب گويا در مورد ادبيات كلاسيك و 10 عنوان كتاب لمسي - تصويري وجود دارد كه براي نخستين بار در ايران تهيه شده ، اين كتابها مخصوص دانش آموزان دوره ابتدايي و راهنمايي است كه به سفارش يونيسف و توسط شوراي كتاب كودك تهيه و در اختيار كانون گذاشته شده است.

وي همچنين در مورد كتابهاي ويژه ناشنوايان گفت : در اين مجموعه براي كودكان و نوجوانان نا شنوا نوارهاي ويدئويي قصه به زبان اشاره و كتابهاي مناسب سازي شده در نظر گرفتيم. كتابهاي مناسب سازي شده همان كتابهاي عادي است كه كلمات سخت و دشوار در آنها ساده شده است .

وي افزود : معلولين جسمي - حركتي نيز از همان كتابهاي عادي استفاده مي كنند و براي اين گروه سعي كرديم تا فضاي كتابخانه را طوري طراحي كنيم كه اين كودكان نيز قادر به استفاده از كتابخانه باشند .

نادرزاده همچنين در خصوص امكانات اين مجموعه گفت : براي نابينايان و اعضاء كم بينا يك دستگاه رايانه برجسته نگار و سه دستگاه به ديد ( مانيتوري كه كلمات كتاب را تا 70 درصد درشت تر مي كند ) در نظر گرفته ايم .

مسئول كتابخانه فراگير افزود: همچنين كودكان و نوجوانان نابينا ، ناشنوا و معلول مي توانند در كنار اعضاء عادي از كلاسهاي فرهنگي ، هنري و ادبي كتابخانه استفاده كنند و درفعاليت هاي گروهي شركت كنند، هر كدام از اين بچه ها تواناييهاي خاص خود را دارند كه دراين كلاسها ظهور پيدا مي كند مثلا كودك نابينايي كه نمي تواند خوشنويسي ويا سفالگري كند، مي تواند قصه بگويد و خوب شعر بخواند و داستان بنويسد و اين گروه با جمع آنها كامل مي شود.

نادر زاده استقبال كودكان خاص از اين كتابخانه را خوب ارزيابي كرد و گفت : در حال حاضر اين كتابخانه 83 عضو خاص دارد كه تمام اين اعضاء فعال نيستند ، اما همين مقدار نيز براي ما كافي است ، چراكه وجود يك كتابخانه فراگير درسطح تهران كم است و ما نمي توانيم انتظار داشته باشيم كه والدين كودكان خود را ازراههاي دور به اينجا بياورند ، البته مسئولان كانون قول داده اند كه تا پايان سال 5 كتابخانه فراگير ديگر در سطح تهران راه اندازي شود كه اين خود گام بلندي براي فعاليتهاي فرهنگي كودكان خاص در آينده خواهد بود ، اما در حال حاضر اين مركز تنها كتابخانه فراگيرايران است.

گفتني است كتابخانه فراگير كانون پرورش فكري كودكان ونوجوانان در ميدان رسالت ، ميدان هلال احمر ، پارك فدك واقع است.





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