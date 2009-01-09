24 تکواندوکار از فردا در اردوی تیم ملی تکواندو شرکت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، اردوی آمادگی تیم ملی تکواندو برای حضور در ر قابتهای رسمی و مهم سال آینده در حالی از صبح فردا آغاز می شود که محمد باقری معتمد و یوسف کرمی به دلیل مصدومیت نمی توانند در این اردو حضور داشته باشند.

مرتضی رستمی قهرمان و نایب قهرمان سالهای 2003 و 2005 جهان نیز که دوران نقاهت را طی می کند فردا با ارائه مدارک پزشکی مرخصی خواهد گرفت تا پای مصدوم خود را درمان کند.

با این وجود تنها 24 تکواندوکاری که در مرحله سوم رقابتهای انتخابی موفق به کسب مجوز حضور در اردوی تیم ملی شدند تمرینات خود را زیر نظر رضا مهماندوست و مجید افلاکی آغاز می کنند.

از سوی دیگر مهدی بی باک که سال گذشته در جریان دیدارهای انتخابی تیم ملی آسیب دید به دلیل مشکلات شخصی از جمله بیماری مادرش نتوانست در رقابتهای انتخابی به میدان برود مدعی است سالها برای تیم ملی زحمت کشیده و نباید به این سادگی کنار گذاشته شود.

قرار است بزودی کمیته فنی تیم های ملی تشکیل و در مورد مسائل مختلف از جمله رقابتهای سال آینده ، جام باشگاههای آسیا و موضوع بی باک تصمیم گیری کند.

اردوی تیم ملی با حضورعلیرضا شکوری، فرهاد سلیمی، میثم خداداد، بهداد خداداد، مهدی احمدی، یاسین اکبرنتاج، محمد هداوند، محمدرضا بابادی، رضا نادریان،عباس شیخی، امید غلامزاده، مهدی والی زاده،علیرضا نثرآزادانی، مسعود حجی زواره، بابک نادریان، بهزاد ایلخانی، روح الله طالبی، فرزاد عبداللهی، مهران عسگری، کوروش رجولی، جلال خدامی، پیام قبادی، حسین تاجیک و هادی افشار از فردا آغاز خواهد شد.