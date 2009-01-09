فرمانده عملیات القاعده در پاکستان کشته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، یک مقام ضدتروریستی آمریکا که خواست نامش فاش نشود، به خبرگزاری فرانسه گفت: اسامه الکینی از کنیا به عنوان فرمانده عملیات القاعده در پاکستان و شیخ احمد سلیم معاونش در هفته اخیر کشته شدند.

وی افزود: این دو نفر که در حملات علیه سفارتخانه های آمریکا در کنیا و تانزانیا در سال 1998 میلادی شرکت داشتند، در فهرست افراد خطرناک تحت تعقیب پلیس فدرال آمریکا قرار داشتند.

الکینی همچنین به عنوان طراح حمله انتحاری به هتل ماریوت اسلام آباد در روز 20 سپتامبر متهم است. این حمله حدود 60 کشته برجا گذاشت.

گفته می شود که این دو نفر در یک حمله موشکی کشته شده اند.

به گفته واشنگتن پست، الکینی هشتمین مسئول القاعده است که از ماه ژوئیه تاکنون در پاکستان کشته می شود.