156 طرح تحقیقاتی در دانشگاه آزاد زنجان اجرا شد

مهدی رهنما در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان، با عنوان اینکه اجرای طرحهای پژوهشی و تحقیقاتی در دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان رشد خوبی دارد، افزود: طی 9ماهه امسال، انجام 288طرح تحقیقاتی توسط اساتید این دانشگاه آغاز شده است.

وی، ادامه داد: از ابتدای امسال تاکنون161مقاله درمجلات معتبرعلمی، پژوهشی و ترویجی چاپ شده است که این روند شمار مقالات چاپ شده در مجلات " ISI " نشان دهنده روند رو به رشد پژوهشهای انجام شده در واحدهای دانشگاهی این استان است.

رهنما افزود: هم اکنون، شمار مقالات ارایه شده درکنگره های بین المللی از سوی اساتید این دانشگاه به 291مقاله رسیده است.

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، یادآور شد: متاسفانه اکنون به جای توجه به محتوای پژوهش، بودجه و اعتبار آن مدنظر قرار می گیرد در حالی که با مرور طرح‌های پژوهشی واحد زنجان، تعادل بین محتوا و اعتبار دیده می شود.

رهنما وظیفه محقق را پیش بینی مشکلات عرصه های مختلف عنوان کرد و افزود: رشد علم، محصول کارهای پژوهشی است و این در حالی است که اغلب نتایج پژوهشهای انجام شده محرمانه تلقی شده و برای مراجعه سایر محققان در اختیار آنان قرار نمی گیرد.

وی نبود زبان مشترک بین مردم، محققین و سازمانها را از جمله دلایل باقی ماندن یافته های پژوهشی در قفسه ها دانست و یادآور شد: نبود بانک اطلاعات پژوهشی نیز موجب دوباره کاری و اتلاف وقت و منابع پژوهشگران می شود.